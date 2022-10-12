Дмитрий Песков отрицает начало в России новой волны мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что в России нет новой волны мобилизации. Ранее NewsVo писал, что сразу два региона заявили о получении нового мобилизационного задания.

«Никакой новой волны мобилизации нет. И здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют ввиду»,— сказал Песков во время пресс-колла.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров также 12 октября, заявил, что «никаких волн» мобилизации «не существует». По его словам, регион «продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются ВС РФ».