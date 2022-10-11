Ростовская и Курская области получили новое мобилизационное задание

11.10.2022 [Общество]

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что его регион получил новое мобилизационное задание. Ранее область уже выполнила план по частичной мобилизации.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал губернатор у себя Телеграмм

Аналогичная информация поступила от пресс-службы Курской областной администрации. В сообщении говорится о выполнении «первого этапа мобилизации» и о том, что регион приступил «ко второму этапу».

Тэги: мобилизация, спецоперация

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