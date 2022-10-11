Ростовская и Курская области получили новое мобилизационное задание

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что его регион получил новое мобилизационное задание. Ранее область уже выполнила план по частичной мобилизации.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал губернатор у себя Телеграмм.

Аналогичная информация поступила от пресс-службы Курской областной администрации. В сообщении говорится о выполнении «первого этапа мобилизации» и о том, что регион приступил «ко второму этапу».