Музей «Семенково» приглашает на праздничную этнографическую программу «Покров - Батюшка» 16 октября. Вы узнаете, как отмечали в деревнях один из самых почитаемых праздников православного календаря.

– В северной деревне начала 20-го века с Покрова начинали готовится к долгой суровой зиме: конопатили избы, переводили скотину на зимование в скотный двор и ждали первого снега. С этого времени в северных деревнях начиналось и посиделочное время. По вечерам собирались девушки в избе на «вечерки», «посиделки», «беседы» или «супрядки» и рукодельничали: нитку тонкую пряли да песни долгие пели. Да только какая вечера без парней? Вваливались они гурьбой в деревенскую избу, под гармошку пляски да песни заводили, игры затевали! – рассказывают сотрудники музея.

На программе вы узнаете, почему «девушку веретено одевает»; кто такой коновал и почему эта профессия была так востребована; как ухаживали деревенские парни за девушками в северной деревне начала 20-го века; что такое заклад и как высватать невесту.

Также в программе мастер-классы по ткачеству, изготовлению кукол-неразлучников, чесанию шерсти, катание на лошадях и другие интерактивы.

Начало программы «Покров – Батюшка» 16 октября в 12:00 в Архитектурно-этнографическом музее «Семенково» в Вологодском районе.

Возрастных ограничений нет.