Лекция «Кто живет на берегах Содемы» пройдет в Вологде 14 октября

11.10.2022 [Культура]

Лекция «Кто живет на берегах Содемы?» пройдет Вологодском музее-заповеднике 14 октября.

– Очередная лекция из нашего научно-популярного цикла будет посвящена биоразнообразию позвоночных, проживающих в районе реке Содемы. Какие факторы валяют их жизнь? Можем ли мы найти следы их существования? Как замусоривание берегов реки влияет на биоразнообразие? – говорится в анонсе мероприятия.

О таинственных мирах в центре Вологды, мимо которых мы проходим, не замечая, расскажет Алексей Шабунов - зоолог, преподаватель кафедры биологии и химии ВоГУ.

Ранее Алексей Александрович уже проводил прогулки-экскурсии по берегам Содемы для горожан. И каждый раз желающих было больше, чем могло вместить мероприятие.

Начало лекции 14 октября в 15:00 в отделе природы Вологодского музея-заповедника.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, содема, Золотуха

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