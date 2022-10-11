Лекция «Кто живет на берегах Содемы» пройдет в Вологде 14 октября

Лекция «Кто живет на берегах Содемы?» пройдет Вологодском музее-заповеднике 14 октября.

– Очередная лекция из нашего научно-популярного цикла будет посвящена биоразнообразию позвоночных, проживающих в районе реке Содемы. Какие факторы валяют их жизнь? Можем ли мы найти следы их существования? Как замусоривание берегов реки влияет на биоразнообразие? – говорится в анонсе мероприятия.

О таинственных мирах в центре Вологды, мимо которых мы проходим, не замечая, расскажет Алексей Шабунов - зоолог, преподаватель кафедры биологии и химии ВоГУ.

Ранее Алексей Александрович уже проводил прогулки-экскурсии по берегам Содемы для горожан. И каждый раз желающих было больше, чем могло вместить мероприятие.

Начало лекции 14 октября в 15:00 в отделе природы Вологодского музея-заповедника.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

