Прогулку-экскурсию по берегам Золотухи в Вологде проведет биолог Алексей Шабунов

23.05.2022 [Культура]

Прогулка-экскурсия по «Жизнь на берегах реки Содемы» пройдет в Вологде 26 мая. Проведет ее Алексей Шабунов – кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии ВоГУ.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Малая река большого города».

– На экскурсии в природу, посвященную животному миру реки Содемы (Золотухи), мы прогуляемся по берегам городской реки, услышим пение птиц, понаблюдаем за их повадками, узнавали забавные факты из орнитологии и откроем целый таинственный мир малоприметных жителей города! – говорится в анонсе экскурсии.

Это уже вторая подобная прогулка, которую проводит Алексей Шабунов. В прошлый раз, 11 мая, было много желающих попасть на это мероприятие, поэтому по многочисленным просьбам его проводят еще раз.

– В прошлый раз экскурсанты насчитали 13 видов птиц! Зяблики, дрозды-рябинники, трясогузки, щеглы, крачки... И это еще не все! Присоединяйтесь! Будем изучать малую реку вместе! – говорят организаторы.

Начало экскурсии 26 мая в 8:00 рядом с устьем реки Золотухи у дома по адресу: Вологда, Лермонтова, 1.

Продолжительность экскурсии - 1.5 часа

Набирается группа до 15 человек. Запись проходит в комментариях под постом в группе Отдела природы Вологодского музея-заповедника в социальной сети.

В дождливую погоду экскурсия будет перенесена. Об этом записавшихся предварительно уведомят организаторы.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: экскурсия, Золотуха, животные, птицы

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