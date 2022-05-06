Прогулку-экскурсию по берегам реки Содемы проведет кандидат биологических наук

06.05.2022 [Культура]

Прогулка-экскурсия по берегам реки Золотухи пройдет в Вологде 11 мая. Проведет ее кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии ВоГУ Алексей Шабунов.

– Мы познакомимся с животным населением, послушаем голоса птиц, хотя на первый взгляд эта территория кажется безжизненной. Для горожан будет радостно увидеть пробуждающуюся жизнь природы, – говорят об экскурсии сотрудники Вологодского государственного музея-заповедника.

Вход свободный. 

Количество участников – 15 человек. Необходима предварительная запись в группе Отдела природы Вологодского музея-заповедника в социальной сети. Контактный телефон: (8172) 72-99-82.

Сбор группы 11 мая в 8:00 на набережной Вологды около устья Золотухи у дома №1 на улице Лермонтова. 

Контакты: тел. 72 99 82

Возрастное ограничение: (12+).
 

Тэги: экскурсия, дикие животные, птицы, Золотуха

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