В Вологодской области начался судебный процесс над череповчанкой, распылившей дихлофос в Заксобрании

В Вологодской области начался суд над Еленой Воеводиной, которая распылила дихлофос в здании Законодательного собрания. Ей вменили части 1 и 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителя власти).

25 ноября 2021 года она вместе с группой людей пришла в Законодательное собрание Вологодской области, чтобы подать документы о недопустимости принятия федерального закона по применению QR-кода на ж/д транспорте и в местах общего пользования. В итоге все закончилось тем, что в здании ЗСО был распылен дихлофос. Была вызвана Росгвардия.

По первой части статьи 318 череповчанке грозит до 5 лет колонии, по второй - до 10. Заседание по этому делу началось сегодня в Вологодском городском суде.

Ранее NewsVo писал, что противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области.