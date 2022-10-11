В Вологодской области начался судебный процесс над череповчанкой, распылившей дихлофос в Заксобрании

11.10.2022 [Общество]

В Вологодской области начался суд над Еленой Воеводиной, которая распылила дихлофос в здании Законодательного собрания. Ей вменили части 1 и 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителя власти).

25 ноября 2021 года она вместе с группой людей пришла в Законодательное собрание Вологодской области, чтобы подать документы о недопустимости принятия федерального закона по применению QR-кода на ж/д транспорте и в местах общего пользования. В итоге все закончилось тем, что в здании ЗСО был распылен дихлофос. Была вызвана Росгвардия. 

По первой части статьи 318 череповчанке грозит до 5 лет колонии, по второй - до 10. Заседание по этому делу началось сегодня в Вологодском городском суде.

Ранее NewsVo писал, что противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области.

Тэги: вакцинация, антиваксеры

ТОП НЕДЕЛИ

Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны
В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки
Изменения внесут в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста в Вологде
К охране порядка при мобилизации в Вологодской области подключили частные предприятия
Жители Вологодской области утром 10 октября наблюдали пуск ракеты
Playrix полностью уходит из России
В Вологодской области добровольцами на СВО чаще всего записываются мужчины старше 50 лет
На трассе между Шексной и Череповцом машина столкнулась с двумя мотоциклами: есть погибшие
Жители Вологодской области жалуются на подорожание товаров для военных
В Украине погиб уроженец Тарногского района

Похожие новости

Вологодская область получит 240 тысяч доз назальной вакцины от коронавируса

Об этом рассказал начальник регионального департамента здравоохранения Алексей Плотников

922
0

Жительница Череповецкого района получила условный срок за поддельные справки о вакцинации

Она оформила 4 гражданам справки о прохождении курса вакцинации от короновирусной инфекции без его фактического прохождения

1227
0

В Вологде и Череповце вновь откроются мобильные пункты вакцинации

С 12 сентября 2022 года для удобства горожан будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа

1544
0

Количество заболевших коронавирусом вологжан за неделю выросло на 80%

За сутки такой диагноз поставили 310 пациентам

1401
0

Темпы вакцинации от COVID-19 в Вологодской области за неделю выросли на 45%

Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения

1250
0

В Череповецком районе под суд пойдет фельдшер, выдававшая за взятки поддельные справки о вакцинации от COVID-19

Также женщина выдавала поддельные листки нетрудоспособности

1433
0

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в Вологде и Череповце каждую пятницу

Последние недели специалисты наблюдают тенденцию к подъёму заболеваемости COVID-19

1350
0

В Череповце возобновят работу пункты вакцинации из-за подъема заболеваемости Covid-19

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет работать 29 июля с 15:00 до 18:00 на площади Молодёжи

1207
0

В Вологодской области отменили обязательную вакцинацию

Соответствующее постановление уже подписано

4310
0

В Вологодской области до 55% снизился коллективный иммунитет к COVID-19

Уровень суточной заболеваемости коронавирусом превышает российский в два раза

1754
0

В Вологодской области началась плановая вакцинация скота против сибирской язвы

Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание как для сельскохозяйственных и диких животных, так и для человека

886
0

В Вологде в Череповце закрыты почти все мобильные пункты вакцинации

В самых крупных городах области остались только по одному временному пункту вакцинации от коронавируса

2452
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

2 481 заявление на единовременную выплату принято от мобилизованных в Вологодской области
В правительстве предлагают мобилизованным предпринимателям получить отсрочку по налогам
В Вологодской области начался судебный процесс над череповчанкой, распылившей дихлофос в Заксобрании
В департаменте здравоохранения рассказали, что вологодские медики могут быть призваны на СВО
У губернатора Вологодской области появился советник
Две медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
Более миллиона рублей за неделю собрали в рамках акции помощи военнослужащим и мобилизованным
 
05.10.2022 [Общество]

Восстановление по-вологодски: на Введенском кладбище уничтожили входную группу XIX века под видом восстановления

1791
0
10.10.2022 [БлогоVO]

Обращение к чиновникам прямо из автомобиля, движущегося с черепашьей скоростью по якобы "отремонтированной" дороге

446
0
07.10.2022 [Обзор Прессы]

«Спасибо, что меня нашли»

664
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика