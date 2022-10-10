В этом году Вологодская область не будет закупать троллейбусы, как это планировалось ранее

Вологодская область не будет закупать троллейбусы, которые ранее планировалось закупить в 2022 году.

– На дворе 8 октября, у меня вопрос к Мэру города Вологды, Сергею Александровичу Воропанову, и Губернатору Вологодской области Олегу Александровичу Кувшинникову, вы нам обещали в 2022 году предоставить пассажирам 38 троллейбусов! – написала на днях в социальной сети вологжанка Ольга Веревкина.

По словам Ольги, минимум три города России уже заключили контракты на поставку вологодских троллейбусов в свои города.

– А вологодские чиновники это сделали? Или как обычно, только пообещали? – спрашивает вологжанка.

Напомним, в апреле прошлого года на градостроительном совете в Вологде было принято решение о закупке 38 новых троллейбусов для обслуживания трех маршрутов областной столицы. Три троллейбуса были закуплены в прошлом году, а в этом году планировалось приобрести остальные.

Как сообщили NewsVo в пресс-службе администрации города Вологды, в этом году новые троллейбусы закуплены не будут: