В этом году Вологодская область не будет закупать троллейбусы, как это планировалось ранее

10.10.2022 [Общество]

Вологодская область не будет закупать троллейбусы, которые ранее планировалось закупить в 2022 году.

– На дворе 8 октября, у меня вопрос к Мэру города Вологды, Сергею Александровичу Воропанову, и Губернатору Вологодской области Олегу Александровичу Кувшинникову, вы нам обещали в 2022 году предоставить пассажирам 38 троллейбусов! – написала на днях в социальной сети вологжанка Ольга Веревкина. 

По словам Ольги, минимум три города России уже заключили контракты на поставку вологодских троллейбусов в свои города.

– А вологодские чиновники это сделали? Или как обычно, только пообещали? – спрашивает вологжанка.

Напомним, в апреле прошлого года на градостроительном совете в Вологде было принято решение о закупке 38 новых троллейбусов для обслуживания трех маршрутов областной столицы. Три троллейбуса были закуплены в прошлом году, а в этом году планировалось приобрести остальные.

Как сообщили NewsVo в пресс-службе администрации города Вологды, в этом году новые троллейбусы закуплены не будут:

– Для обновления троллейбусного парка Администрацией города Вологды дважды (в 2020 и 2021 годах) подавались заявки на участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», предусматривающем предоставление скидки на приобретение транспортных средств в размере 60%. Однако, конкурсный отбор данные заявки не прошли, – говорится в официальном ответе. – В 2022 году Вологодская область не вошла в список субъектов РФ, участвующих в вышеуказанном нацпроекте в 2022-2024 годах, поскольку уровень бюджетной обеспеченности региона не соответствует критериям (выше требуемого). Поэтому Вологодская городская агломерация не смогла участвовать в проекте в части приобретения троллейбусов в 2022 году. 

Тэги: троллейбусы, общественный транспорт

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