В Череповце мужчина украл из магазина имущества на 200 тысяч рублей

10.10.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновным в краже с незаконным проникновением в помещение.

Установлено, что днём 26 июня подсудимый куском асфальта разбил окно магазина, залез внутрь и украл деньги, два телефона, ноутбук, металлический ящик и три печати.

«Все перечисленное имущество мужчина сложил в полимерные пакеты и покинул магазин, причинив владельцу материальный ущерб на общую сумму 207 867 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, потерпевший предъявил к череповчанину гражданский иск о возмещении ущерба и суд полностью его удовлетворил.

Тэги: кража, магазин, суд, приговор

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