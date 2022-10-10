Сказочный поезд Деда Мороза снова отправится в путешествие по России. Сообщают в правительстве Вологодской области.
В этом году новогоднее путешествие Деда Мороза на поезде будет более продолжительным по времени и захватит в три раза больше населенных пунктов страны. Торжественное отправление «Поезда Деда Мороза» из Великого Устюга состоится 22 октября 2022 года, обратно в Великий Устюг он вернется уже после Нового года, 15 января 2023 года. Новогоднюю ночь поезд встретит на вокзале в Великом Новгороде.
Общая протяжность маршрута сказочного путешествия Деда Мороза составит 33 тысячи километров: от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Зимний волшебник и его сказочная команда посетят города БАМа, обратный путь из Владивостока будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург, Москву, а также столицу Республики Беларусь — город Минск. Всего за 86 дней «Поезд Деда Мороза» посетит с праздничной программой более 100 больших и малых городов.
Новогодний поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России 22 октября
Сказочный поезд Деда Мороза снова отправится в путешествие по России. Сообщают в правительстве Вологодской области.
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