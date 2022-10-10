Один из этапов реконструкции очистных сооружений завершен в Череповце

Один из этапов реконструкции очистных сооружений Зашекснинского района завершен в Череповце.

– Наш «Водоканал» обновил аэротенки – устройства для биологической очистки сточных вод. Теперь микроорганизмы, поглощающие вредные вещества из воды, могут вдохнуть полной грудью. На дно аэротенка уложена система трубопроводов, подающая воздух. Он необходим для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов, которые участвуют в очистке сточной воды. В аэротенке смонтированы 1664 диффузора, через которые воздух равномерно распределяется по системе. В итоге биологическая очистка сточных вод стала гораздо эффективнее, – написал на своей странице в социальной сети мэр города Вадим Германов.

Сообщается, что все работы выполнены в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» за счет собственных средств предприятия.

Ранее NewsVo рассказывал, на проведение работ было выделено более 320 тысяч рублей.