В Череповце реконструируют систему доочистки сточных вод

На объектах очистных сооружений канализации в Череповце обещают реконструировать систему доочистки сточных вод. Это третий этап модернизации всего комплекса по очистке стоков МУП «Водоканал».

На проведение работ выделено более 320 тысяч рублей в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги». После запуска системы сточные воды будут проходить доочистку на мембранах дисковых микрофильтров, а затем подаваться на ультрафиолетовые установки.

«Реконструкция системы доочистки сточных вод позволит сократить сброс в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища загрязненных сточных вод на 1,1 миллионов кубометров в год, а массу сброса загрязняющих веществ – на 576 тонн. По завершении трех этапов работ доля загрязненных сточных вод снизится в 1,7 раза, то есть на 33% к уровню 2017 года», - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Контракт на проведение работ подпишут с ООО «Строительная компания «Вектор». Ранее этот же подрядчик выполнял работы по реконструкции и модернизации первичных и вторичных отстойников очистных сооружений. Сумма инвестиций из федерального бюджета с софинансированием составила более 255 миллионов рублей.

Параллельно в 2020 году проводились работы и на левом берегу Шекснинского руслового участка Рыбинского водохранилища, где модернизировали специализированное оборудование и цех механического обезвоживания осадка. Мероприятия обошлись в 19 миллионов рублей, подрядчиком выступила компания из Самары.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников разочарован тем, что в Череповецком районе не будут строить целлюлозный комбинат.