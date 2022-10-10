Евросоюз наложит санкции на тех, кто помогает России обходить ограничения

10.10.2022 [Общество]

В новом санкционном пакете против России Евросоюз впервые ввел экстерриториальный элемент. ЕС пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения

Так, Евросоюз расширил категории лиц, которые могут попасть под санкции, «физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений», введенных соответствующими нормативными актами ЕС, следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. Сообщает РБК.

Ранее перечень таких категорий включал тех, кто, с точки зрения ЕС, прямо или опосредованно связан с нарушением «территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» (например, лица, получающие выгоду от действий по дестабилизации Украины; компании, работающие в секторах, которые обеспечивают существенные доходы российскому правительству, ответственному за дестабилизацию на Украине, и т. д.).

Добавление нового критерия для введения санкций означает, что теперь компании или граждане из любых стран могут быть внесены в санкционный список ЕС за помощь российским лицам в обходе европейских ограничений. 

Ранее NewsVo писал, что Евросоюз подготовил новый пакет санкций в отношении России.

Тэги: санкции, Евросоюз

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