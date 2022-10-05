Cтраны ЕС согласовали новые санкции против России

05.10.2022 [Политика]

Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. 

– Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян, – сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство ČTK.

Новые ограничения предполагают также запрет на импорт из России продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги, машиностроения и бытовой техники, химических продуктов, пластика и сигарет. 

Также вводится запрет на предоставление российским предприятиям услуг сферы IT, инжиниринга и юридических услуг.

Новый пакет санкций действует также на Херсонскую и Запорожскую области.
 

Тэги: санкции, экономика

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