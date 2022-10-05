Cтраны ЕС согласовали новые санкции против России

Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России.

– Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян, – сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство ČTK.

Новые ограничения предполагают также запрет на импорт из России продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги, машиностроения и бытовой техники, химических продуктов, пластика и сигарет.

Также вводится запрет на предоставление российским предприятиям услуг сферы IT, инжиниринга и юридических услуг.

Новый пакет санкций действует также на Херсонскую и Запорожскую области.

