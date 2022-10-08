Segezha Group поддержит студентов лесных специальностей Вологодчины

Девять студентов со второго по четвертый курс Сокольского лесопромышленного техникума в Вологодской области получат корпоративные стипендии Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»).

Компания в августе запустила систему поощрения студентов техникумов и колледжей, получающих образование по техническим специальностям лесной промышленности. Среди них — будущие технологи, сварщики, автомеханики, машинисты крана, операторы, электромонтеры. Программа охватывает Республику Карелия, Красноярский край, Архангельскую, Вологодскую, Иркутскую, Костромскую и Кировскую области.

В Вологодской области стипендиатами стало девять студентов Сокольского лесопромышленного техникума, обучающихся по направлениям: «Технология деревообработки», «Технология комплексной переработки древесины», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». В период теоретических занятий 2022-2023 учебного года ежемесячно им будут выплачивать 3 тысячи рублей. Затем — предоставят возможность пройти производственную практику на Сокольском ДОК или Сокольском ЦБК с последующим трудоустройством.

«Комбинат выходит на новый технологический уровень. Новая БДМ, СБО, модернизация текущего производства имеют высокий уровень автоматизации и требуют высокой квалификации в управлении процессами. Это будет первая в стране машина по выпуску небеленой жиростойкой бумаги для пищевой промышленности и спецупаковки. Для реализации планов дальнейшего развития Сокольского ЦБК нам нужны квалифицированные сотрудники. Мы готовы поддерживать потенциальных членов нашей команды уже во время обучения с прицелом на дальнейшее трудоустройство. Производство растет, а с ним и наша заинтересованность в привлечении в команду молодых перспективных специалистов», — говорит генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов.

Сотрудничество с Сокольским лесопромышленным техникумом развивается давно и продуктивно. Представители активов Segezha Group регулярно читают здесь лекции и проводят практические занятия по технологии выработки бумаги.