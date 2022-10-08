Национальный антитеррористический комитет заявил о подрыве грузовой машины на Крымском мосту

НАК заявил о подрыве грузовика на Крымском мосту. Сообщают Известия.

«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении национального антитеррористического комитета.

По информации комитета, частично обрушились два автомобильных пролета моста. При этом арка над судоходной частью моста повреждена не была.

Ранее NewsVo писал, что Крымский мост частично разрушен.