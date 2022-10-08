Национальный антитеррористический комитет заявил о подрыве грузовой машины на Крымском мосту

08.10.2022 [Происшествия]

НАК заявил о подрыве грузовика на Крымском мосту. Сообщают Известия.

«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении национального антитеррористического комитета.

По информации комитета, частично обрушились два автомобильных пролета моста. При этом арка над судоходной частью моста повреждена не была.

Ранее NewsVo писал, что Крымский мост частично разрушен.

Тэги: Крымский мост

ТОП НЕДЕЛИ

Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать
Вологодская область наполовину выполнила план по частичной мобилизации
Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны
Изменения внесут в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста в Вологде
Частичная мобилизация в России является бессрочной
Мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, разыскивают в Вологде
К охране порядка при мобилизации в Вологодской области подключили частные предприятия
Девушка из Вологды добилась официальной росписи с любимым, которого уже мобилизовали
Жительница Вологды сообщила военкому, что мобилизованных поселили в общежитие с клопами и тараканами
В Минобороны объяснили, почему Красный Лиман был оставлен

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Segezha Group поддержит студентов лесных специальностей Вологодчины
Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому «Спартаку» в матче Регулярного чемпионата КХЛ
В Вологде чистят ливневую канализацию
Национальный антитеррористический комитет заявил о подрыве грузовой машины на Крымском мосту
Минюст РФ признал иноагентами писателя Дмитрия Глуховского, рэпера Оксимирона и еще несколько человек
Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны
Playrix полностью уходит из России
 
05.10.2022 [Общество]

Восстановление по-вологодски: на Введенском кладбище уничтожили входную группу XIX века под видом восстановления

1365
0
07.10.2022 [БлогоVO]

Анна Политковская убита 7 октября 2006 года

463
0
07.10.2022 [Обзор Прессы]

«Спасибо, что меня нашли»

341
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика