Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны

08.10.2022 [Происшествия]

Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны. По предварительным данным, цистерна с топливом горит на одном из участков Крымского моста, идет тушение, арки моста не повреждены, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Судоходные арки моста не повреждены. Советник главы Крыма отметил, что ведутся работы по тушению возгорания.

«О причинах и последствиях говорить рано», — добавил он.

Глава парламента Крыма Константинов  заявил, что повреждения на Крымском мосту будут оперативно устранены, так как они не носят тяжелого характера.

Тэги: Крым, мосты

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