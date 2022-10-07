В Вологде арестовали водителя, который сбил собаку на перекрёстке Разина-Карла Маркса

07.10.2022 [Общество]

В Вологде суд привлёк к административной ответственности 56-летнего водителя, который 17 августа сбил бездомную собаку на перекрёстке улиц Разина и Карла Маркса.

Как NewsVO сообщал ранее, ДТП произошло в 20:36. Пёс по кличке Соболь выбежал на дорогу перед движущимся автомобилем. Водитель сбил животное, переехал его машиной и только после остановился. Встать на лапы собака уже не смогла. После аварии псу оказали всю возможную ветеринарную помощь, но 2 сентября Соболь умер.

«Мужчина вину признал, пояснив, что в ходе поездки почувствовал удар, вышел из машины и увидел сбитую собаку, оттащил ее на газон, далее приехали волонтеры „Велеса“, и он уехал, посчитав, что волонтеры лучше позаботятся о собаке; покинул место ДТП, поскольку растерялся», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал водителя виновным в невыполнении обязанностей в связи с ДТП и назначил ему наказание в виде пяти суток ареста.

Тэги: сбил животное, водитель, ДТП, суд, арест

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