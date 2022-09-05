В Вологде умер пёс, которого сбили на перекрёстке Разина-Карла Маркса

В Вологде умер пёс Соболь, которого сбили на перекрёстке улиц Разина и Карла Маркса вечером 17 августа, сообщает группа общества защиты животных «Велес» в соцсети.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл около 20:36. Собака выбежала на дорогу перед движущимся автомобилем. Водитель переехал животное машиной и только потом остановился.

«Восемь лет назад прибился в детский сад щенком, и за все эти годы на него не было ни одной жалобы ни от кого. И только отзывы, какой он идеальный и умный.

Жаль, что он не был домашний», — говорится в сообщении в группе общества.

После аварии собаке оказали всю возможную ветеринарную помощь, но 2 сентября Соболь умер.