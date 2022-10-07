Прокуратура отменила первое дело об уклонении от мобилизации

Прокуратура отменила первое дело об уклонении от военной службы в ходе частичной мобилизации. Ранее NewsVo писал, что в России возбуждено первое подобное дело в отношении жителя Пензенской области.

«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК России», — сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне супруга мужчины, против которого было возбуждено дело, сообщила, что её мужа выпустили из ИВС спустя двое суток после возбуждения дела.

Защита подозреваемого настаивала, что статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу.