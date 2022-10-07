Прокуратура отменила первое дело об уклонении от мобилизации

07.10.2022 [Общество]

Прокуратура отменила первое дело об уклонении от военной службы в ходе частичной мобилизации. Ранее NewsVo писал, что в России возбуждено первое подобное дело в отношении жителя Пензенской области.

«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК России», — сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне супруга мужчины, против которого было возбуждено дело, сообщила, что её мужа выпустили из ИВС спустя двое суток после возбуждения дела.

Защита подозреваемого настаивала, что статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу.

Тэги: мобилизация

ТОП НЕДЕЛИ

Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать
Вологодская область наполовину выполнила план по частичной мобилизации
Изменения внесут в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста в Вологде
Частичная мобилизация в России является бессрочной
Мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, разыскивают в Вологде
К охране порядка при мобилизации в Вологодской области подключили частные предприятия
Девушка из Вологды добилась официальной росписи с любимым, которого уже мобилизовали
Жительница Вологды сообщила военкому, что мобилизованных поселили в общежитие с клопами и тараканами
В Минобороны объяснили, почему Красный Лиман был оставлен
Все жители Вологодской области, подлежащие частичной мобилизации, оповещены

Похожие новости

Жители Вологодской области жалуются на подорожание товаров для военных

Несмотря на утверждения властей о том, что военных всем обеспечивают, в первые дни после объявления мобилизации по всей Вологодской области волонтеры стали собирать необходимое для мобилизованных

471
0

В республике Алтай ни один человек не был мобилизован

«Какой план нам пришел, мы его и выполняем. План есть, но не на это время», - сообщают в местном военкомате

484
0

С 13 октября на спецобъектах мобилизационной подготовки будет ужесточен пропускной режим

Военнослужащие для охраны спецобъектов смогут применять физическую силу, спецсредства, оружие, военную и специальную технику

401
0

К охране порядка при мобилизации в Вологодской области подключили частные предприятия

Во время первых же отправок в областном центре сотрудники группы быстрого реагирования ООО ЧОО «Карат-Север» помогали правоохранительным органам

2735
0

Госдума попросила генерального прокурора разобраться, куда ушли деньги, выделенные на мобилизацию

Об этом сообщил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев

718
0

В Госдуме думают как изъять брошенные на границе машины

После объявления мобилизации в России многие люди решили покинуть страну и на границах образовались пробки на дестяки километров. 

810
0

Мэр Вологды рассказал, как мошенники используют мобилизацию в своих схемах

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о том, как вычислили мошенницу, которая на фоне частичной мобилизации решила нечестно заработать денег

786
0

Названы уважительные причины неявки в военкомат по повестке

Всего их четыре

1129
0

126 жителей Вологодской области записались через Госуслуги добровольцами на спецоперацию за два дня

На портале Госуслуг начала работу специальная форма для граждан, которые хотят стать добровольцами в специальной военной операции

931
0

Мобилизованным и их семьям предоставят отсрочку по кредитам

Право на получение отсрочки имеют также члены семьи мобилизованных

700
0

В России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

В Пензе 32-летний мужчина отказался подписывать повестку

1439
0

В Вологодской области добровольцами на СВО чаще всего записываются мужчины старше 50 лет

Об этом рассказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата региона Андрей Крупнов

2273
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фотоловушка засняла медведя, лисицу, кабанов и енотовидных собак на болоте в Вологодской области
В Вологде арестовали водителя, который сбил собаку на перекрёстке Разина-Карла Маркса
В Череповце болельщика ФК «Динамо-Киров» оштрафовали за дымовую шашку на трибуне
Прокуратура отменила первое дело об уклонении от мобилизации
Жители Вологодской области жалуются на подорожание товаров для военных
Коммунальные системы в России ветшают быстрее, чем их модернизируют
В Вологодской области выявлено более 17 тыс квадратных метров несанкционированных свалок
 
05.10.2022 [Общество]

Восстановление по-вологодски: на Введенском кладбище уничтожили входную группу XIX века под видом восстановления

1263
0
07.10.2022 [БлогоVO]

Анна Политковская убита 7 октября 2006 года

143
0
07.10.2022 [Обзор Прессы]

«Спасибо, что меня нашли»

233
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика