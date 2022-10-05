В России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

Уголовное дело об уклонении от мобилизации завели в Пензе, где мужчина 32 лет отказался подписывать повестку. Сообщает РБК со ссылкой на правозащитника Павла Чикова.

В Пензе возбудили уголовное дело за уклонение от мобилизации по ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), сообщил юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале.

«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — пояснил Чиков.

Чиков пояснил, что адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.