В России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

05.10.2022 [Политика]

Уголовное дело об уклонении от мобилизации завели в Пензе, где мужчина 32 лет отказался подписывать повестку. Сообщает РБК со ссылкой на правозащитника Павла Чикова.

В Пензе возбудили уголовное дело за уклонение от мобилизации по ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), сообщил юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале.

«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — пояснил Чиков.

Чиков пояснил, что адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Тэги: мобилизация, уголовные дела

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