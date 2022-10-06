Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян

06.10.2022 [Общество]

Новый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ, сообщает РИА-Новости.

– Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов, независимо от общей стоимости этих криптоактивов, – сообщает издание со ссылкой на документ ЕС.

Эти санкции также распространяются на Запорожскую и Херсонскую области

В пояснении говорится, что новые санкции ужесточают уже существующие ограничения в отношении криптоактивов. Теперь под запретом оказываются все криптоактивы россиян и резидентов РФ независимо от их размеров (ранее разрешалось до 10 тысяч евро).

Ранее NewsVo сообщал, что страны ЕС согласовали новые санкции против России.

Тэги: санкции, криптовалюта

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