В Украине погиб уроженец Тарногского района

На Украине погиб еще один житель Вологодской области, уроженец Тарногского района Евгений Булатов. Об этом сообщил глава района Александр Ежев. По его словам, Евгений погиб 24 сентября. Он был старшим стрелком мотострелкового отделения, младшим сержантом.



Евгений родился 28 июля 1989 года в деревне Доронинская Тарногского района. В 2005 году окончил 9 классов Тарногской средней школы, затем ПУ-49. В 2008 году был призван на срочную службу, в июле этого года подписал контракт и был направлен для выполнения боевых задач в рамках спецоперации.