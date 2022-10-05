Череповчанин скончался в «скорой» после пожара в квартире на улице Металлургов

В Череповце 43-летний мужчина скончался в машине «скорой» после пожара в квартире дома на Металлургов, 17.

Сообщение о возгорании поступило 4 октября в 14:02. В однокомнатной квартире загорелся диван. В 14:12 мужчину обнаружили пожарные. Пострадавшего передали медикам, но спасти его не удалось.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём со стороны погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что четырёхлетний мальчик пострадал и двое взрослых погибли при пожаре в квартире дома на улице Ленина в Череповце. Трагедия также произошла 4 октября.