Жителя Бабаевского района оштрафовали за оскорбление соседки

05.10.2022 [Общество]

В Бабаевском районе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за оскорбление соседки.

«Установлено, что в конце июня 2022 года местный житель, находясь возле одного из домов на улице Свердлова в городе Бабаево, публично, выражаясь грубой нецензурной бранью, оскорбил свою соседку», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Женщина восприняла это как унижение её чести и достоинства и обратилась в прокуратуру. С учётом того, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 3500 рублей.

Ранее NewsVO сообщал, что жительницу Бабушкинского района оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление односельчанина: сидя за рулём, она показала мужчине неприличный жест.

Тэги: оскорбление, суд, штраф, соседи

ТОП НЕДЕЛИ

Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
Вологодская область наполовину выполнила план по частичной мобилизации
Мобилизованные из Вологды отрабатывают навыки в частях Костромской и Ярославской областей
Изменения внесут в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста в Вологде
Отправку мобилизованных из Череповца перенесли с 28 на 30 сентября
Частичная мобилизация в России является бессрочной
Мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, разыскивают в Вологде
В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением за получение взятки
Девушка из Вологды добилась официальной росписи с любимым, которого уже мобилизовали

Похожие новости

Жительницу Бабушкинского района оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление односельчанина

Сидя за рулём, она показала мужчине неприличный жест

1273
0

Жителя Череповецкого района оштрафовали за оскорбительное голосовое сообщение родственнице

Сумма штрафа составила 4000 рублей

1346
0

Жительница Усть-Кубинского района заплатит штраф за оскорбление односельчанки

В июле этого года 46-летняя женщина высказала в адрес местной жительницы непристойные слова, оскорбляющие её честь и достоинство

924
0

Жительница Череповецкого района из-за старых обид оставила оскорбительные надписи на машине знакомой

За оскорбление суд оштрафовал её на 3000 рублей

1059
0

Вологжанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за оскорбление президента в соцсети

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном

3055
0

Череповчанина оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление помощника депутата в соцсети

Потерпевшая сказала, что ей важно, чтобы мужчина извинился перед ней публично

1919
0

Жителя Череповца оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление пенсионерки

Перед этим его покусала собака потерпевшей

1814
0

53-летний череповчанин получил условный срок за призывы к экстремизму в интернете

Его также признали в оскорблении чувств верующих

1314
0

Вологжанин ограбил обидевшую его девушку

Мужчина шёл домой, а пьяная потерпевшая с подругой выкрикивали в его адрес оскорбления с балкона

1320
0

Череповчанка через суд взыскала компенсацию морального вреда с фирмы, охранник которой оскорбил ее на вокзале

Охранник признал, что, возможно, назвал женщину “дурой” в ответ на скандал, который она устроила, пытаясь войти в здание вокзала через дверь “выход” без маски
 

1542
0

Вологжанка с помощью банковского приложения трижды оскорбила знакомую

Женщина оформляла переводы по одному рублю и писала к ним неприличные комментарии

1555
0

Жительницу Никольска оштрафовали за оскорбление соседки в смс-сообщениях

Женщину признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме)

7794
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Чуть больше 1% соискателей в Вологодской области ищут работу учителя
В Вологодской области добровольцами на СВО чаще всего записываются мужчины старше 50 лет
Эксперты Роскачества рассказали, как убрать свой цифровой след
В Вологде стартовал третий этап строительства улицы Поэта Романова
«Открытие Авто»: в августе на покупку новых автомобилей россияне потратили на 19% больше, чем в июле – 84 млрд рублей
6 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного ФО по тхэквондо
В доме на улице Ленина в Череповце произошёл пожар: два человека погибли, один пострадал
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

11860
0
05.10.2022 [БлогоVO]

Живём в 21 веке, а как 50 лет назад фонарей не было, так и нет

214
0
03.10.2022 [Обзор Прессы]

Любимые часы Пушкина и немецкий модерн: реставратор Дмитрий Скрицкий рассказывает о своей коллекции

396
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика