Жителя Бабаевского района оштрафовали за оскорбление соседки

В Бабаевском районе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за оскорбление соседки.

«Установлено, что в конце июня 2022 года местный житель, находясь возле одного из домов на улице Свердлова в городе Бабаево, публично, выражаясь грубой нецензурной бранью, оскорбил свою соседку», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Женщина восприняла это как унижение её чести и достоинства и обратилась в прокуратуру. С учётом того, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 3500 рублей.

Ранее NewsVO сообщал, что жительницу Бабушкинского района оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление односельчанина: сидя за рулём, она показала мужчине неприличный жест.