Жительницу Бабушкинского района оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление односельчанина

В Бабушкинском районе суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за оскорбление.

«Установлено, что в июле 2022 года местная жительница, находясь за рулем личного автомобиля, продемонстрировала в присутствии других жителей оскорбительный жест в адрес заявителя», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Мужчина воспринял жест как оскорбление и обратился в прокуратуру. Ведомство провело проверку, по результатам которой было возбуждено дело об административном правонарушении.

Привлекаемая не признала вину, но суд, с учётом обстоятельств дела и доказательств, представленных прокуратурой, назначил ей наказание в виде штрафа в три тысячи рублей.