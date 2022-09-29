Жительницу Бабушкинского района оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление односельчанина

29.09.2022 [Общество]

В Бабушкинском районе суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за оскорбление.

«Установлено, что в июле 2022 года местная жительница, находясь за рулем личного автомобиля, продемонстрировала в присутствии других жителей оскорбительный жест в адрес заявителя», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Мужчина воспринял жест как оскорбление и обратился в прокуратуру. Ведомство провело проверку, по результатам которой было возбуждено дело об административном правонарушении.

Привлекаемая не признала вину, но суд, с учётом обстоятельств дела и доказательств, представленных прокуратурой, назначил ей наказание в виде штрафа в три тысячи рублей.

Тэги: оскорбление, суд, штраф

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