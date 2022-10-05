До 1 декабря движение на мосту через Шограш в Вологде перекрывать не будут

05.10.2022 [Общество]

До 1 декабря движение на мосту через Шограш в Вологде перекрывать не будут.

– У тоннеля на улице Конева подрядчик начал подготовительные работы по выносу инженерных сетей перед началом ремонта левого моста через Шограш, однако об ограничении движения через него речи пока не идет, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

По словам, мэра Вологды Сергея Воропанова, начать ремонт левого моста планируют в ноябре. Тем не менее, как уверяет подрядчик, по крайней мере до 1 декабря перекрывать движение не будут.

Сообщается, что последовательность работ будет такой же, как и в случае ремонта правого моста: подрядчик заменит опоры и пролетные строения, укрепит конструкцию, заменит асфальт, перильные и барьерные ограждения. По контракту полностью завершить работы должны к октябрю 2023 года, но подрядчик надеется, как и в случае с правым мостом, сможет управиться пораньше.

Тэги: Шограш, река Шограш, мосты, ремонт

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