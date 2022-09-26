Новый мост в Кувшиново, ремонт моста на Конева, на Челюскинцев и Некрасовский мост: мэр Вологды рассказал о мостостроительных планах

26.09.2022 [Общество]

О планах работ по мостовым сооружениям в Вологде рассказал мэр города Сергей Воропанов в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети 16 сентября.

По его словам, на следующий год намечен ремонт моста в Кувшиново:

– Начать ремонт моста в Кувшиново планируется в 2023 году. Будет капитальный ремонт, состояние моста вы знаете. Фактически это будет новый мост. Он будет двухполосный с широкими тротуарами по три метра. Ширина моста увеличится в два раза. В ноябре должны завершиться проектные работы.

Ремонт левого моста через Шограш на улице Конева планируется начать в ноябре.

– Сейчас у тоннеля на Конева вы могли заметить подрядчика – «Мостотряд 61». Это идут подготовительные работы: вынос сетей. Старт ремонта левого моста планируем на ноябрь. Как это все будет происходить, по первому мосту вы, наверное, знаете, – пояснил Сергей Воропанов.

Помимо этого, в планах города – ремонт моста через Шограш на улицу Можайского по программе «Безопасные, качественные дороги» и мост на Челюскинцев.

– Заявку на получение федерального финансирования направила область при поддержке губернатора. Мы получили необходимые средства на проведение ремонтов. Мост через Шограш на Конева – 132 миллиона, мост в Кувшиново – 300 миллионов. Окончательная стоимость будет понятна после завершения проектных работ. Давно не было такой работы по мостовым сооружениям, – добавил мэр.

В ходе эфира вологжане обратили внимание мэра на то, что после сильных дождей стало проблемой пройти по пешеходному переходу в тоннеле.

– Попрошу «Водоканал» усилить работы по отводу ливневых вод. В субботу выпало большое количество осадков, были затруднения. Ездил по городу, сразу дал поручения. Попрошу «Водоканал» работать в усиленном режиме. Департамент попрошу – на контроль. Необходимо создать увеличенное количеств бригад, которые работают по подтоплениям. Работаем как обычно. Не первый раз осень встречаем, поэтому очищаем дождеприемные люки, колодцы, – сказал на это Сергей Воропанов.

В комментариях вологжане также задали вопрос:

«Как продвигается экспертиза проекта Некрасовского моста

На что сотрудники администрации города ответили:

«Экспертиза продлена до 26.10.22г. Остались замечания по разделу охраны объектов культурного наследия».

Тэги: мосты, Шограш, Кувшиново, тоннель Конева, ремонт, Строительство, дороги

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