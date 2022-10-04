Строители и проектировщики посетили завод «Сокол CLT»

04.10.2022 [Новости компаний]

Строители и проектировщики посетили завод «Сокол CLT»

И заехали посмотреть, как заканчивается строительство первых в России многоэтажных жилых домов.

30 сентября в г. Сокол Вологодской области Ассоциация деревянного домостроения (АДД) посетила местные активы Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») — завод CLT-панелей ООО «Сокол CLT» и первые в России многоэтажные жилые деревянные дома. Делегация состояла из руководителей 15 компаний, специализирующихся на строительстве и проектных работах.

О технологии промышленного производства CLT (перекрестно склеенной древесины) рассказал главный инженер предприятия Валерий Запанков: «С момента запуска завода наша команда многое сделала для выпуска максимально качественной продукции. На всех этапах качество строго контролируется — в соответствии с параметрами заказа. Задачи теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости, несущей способности и обеспечения долговечности решаются еще на стадии проекта. Проекты зданий из CLT-панелей на нашем производстве разрабатываются с применением передового программного обеспечения и ЧПУ-станков. На всех этапах плотно взаимодействуем с инженерами».  

После осмотра производственных линий гости из АДД посетили CLT-дома холдинга. Эксперты высоко оценили качество квартир — как с чистовой отделкой, так и с отделкой «под ключ».

«Ассоциация деревянного домостроения — это отраслевой Союз ведущих российских предприятий и компаний по глубокой деревообработке, строителей и поставщиков комплектующих. У нас большой профессиональный интерес к знакомству с высокотехнологичным производством современного строительного материала из древесины, а также с первыми в России многоэтажными многоквартирными домами из CLT. Наши эксперты дали высокую оценку уровню и технологичности производства. Готовые дома тоже были в фокусе внимания — специалисты интересовались деталями монтажа, тепло и звукоизоляцией, устройством коммуникаций, и также другими профессиональными аспектами. В АДД есть еще желающие посетить объекты Segezha Group в Соколе — мы уже планируем следующую экскурсию», — отметила Анна Фукс, генеральный директор АДД.

Мощность CLT-завода Segezha Group в Соколе — 50 тыс. кубометров продукции в год. Здесь выпускают CLT-погонаж и кастомизированные панели. В производство идут пиломатериалы камерной сушки — в конечном продукте их может быть от трех до девяти слоев. Максимальная длина панелей — 16 метров, высота — 3,5 метра. Толщина — от 60 до 400 мм. Клей не содержит формальдегида — он одобрен для использования в помещениях и на открытом воздухе. Натурными испытаниями подтверждено, что панели обладают хорошей огнестойкостью, прочностью, теплоизоляцией, применимы при любых видах застройки — от индивидуальной жилой до массовой городской застройки, в том числе в условиях вечной мерзлоты и сейсмической активности.

Тэги: сегежа, домостроение

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