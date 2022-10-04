Изменения внесут в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста в Вологде

Изменения планируют внести сотрудники ГИБДД в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста в Вологде.

Напомним, с 28 сентября в центре Вологды работает новая схема движения при съезде с Октябрьского моста.

– Сейчас специалисты проводят мониторинг дорожной ситуации и вносят корректировки, чтобы транспортные потоки двигались наиболее эффективно, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

По мнению специалистов, на полную эффективность схема движения выйдет через некоторое время.

– Обычно нужно от двух недель до трех месяцев, чтобы люди привыкли, а специалисты оптимально настроили все режимы светофорных объектов, – прокомментировал главный эксперт Факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики Юрий Почивалов.

По данным мониторинга, на подъезде к Октябрьскому мосту со стороны центра движение затруднено, потому что водители путаются в правилах дорожного движения. При движении с улицы Мира на мост им не нужно останавливаться на красный сигнал на светофоре у вечерней школы. Для того, чтобы было понятнее, принято решение перенести светофорную головку для автомобилистов, которые едут со стороны ул. Лермонтова, с опоры на пешеходном переходе у вечерней школы на опору со стороны ул. Мира. А на опоре с правой стороны ул. С. Орлова (когда выезжаешь с ул. Лермонтова) установить временный светофор, который работает постоянно в зеленом режиме и переключается на красный, только когда загорается пешеходная фаза.

Сейчас также скорректировано время фаз работы светофорных объектов, находящихся на перекрестках пр. Победы – Батюшкова и пр. Победы – Старый рынок. Установлены временные дорожные знаки на перекрестке Мира – пр. Победы, чтобы водители могли в две полосы повернуть направо с проспекта на ул. Мира.