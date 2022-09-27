С 28 сентября в центре Вологды изменится схема движения

27.09.2022 [Общество]

С 28 сентября в центре Вологды изменится схема движения. Вологжан ждет запрет «левого поворота» с Октябрьского моста в центр, изменение направления движения вдоль аллеи на проспекте Победы и организация движения у Старого рынка

«Сейчас с Октябрьского моста можно съезжать налево и направо. В результате скапливаются пробки по ул. С. Орлова, на Торговой площади, пр. Победы, на ул. Мира и Лермонтова. Автомобилисты, которые хотят повернуть налево после моста, испытывают глобальные проблемы. Было принято решение оставить левый поворот только для общественного транспорта. Также принято решение организовать островок безопасности на пересечении Проспекта Победы и Торговой площади, чтобы структурировать потоки. Этот участок обозначен сейчас с помощью сигнальных столбиков. Также будет изменено направление движения вокруг аллеи на проспекте Победы», - анонсировал еще летом новую схему движения заместитель руководителя Службы городского хозяйства по безопасности дорожного движения Илья Колосов.

После того, как схема начнет действовать, машины, съезжающие с моста и желающие проехать на улицу Мира, должны будут с Торговой площади повернуть налево на проспект Победы и проехать мимо ресторана "Север", а затем уже оттуда – на улицу Мира. С Октябрьского моста сразу на улицу Мира теперь попасть не получится. 

Те, кто едет по проспекту Победы со стороны Ленинградской, также смогут проехать по этому участку с односторонним движением и повернуть на улицу Мира. Движение на этом участке будет регулироваться дополнительной светофорной стойкой с левой стрелкой.

На улице Мира уже демонтированы два существующих пешеходных перехода и оборудован один регулируемый переход по центру этого участка - от Каменного моста к памятнику Ленина. Там установлен светофор. который начнет работу завтра.

Изменения также коснутся участка проспекта Победы, где находится выезд с городского рынка через улицу Батюшкова мимо аллеи. Сейчас в этом месте автомобилистам можно поворачивать направо и налево. После вступления схемы в силу поворот направо будет запрещен, машины смогут поворачивать только налево, в сторону ул. Ленинградской.

Изменения будут и на перекрестке улиц Козленская и Мира у "Звездочки" и ТЦ "Прага". Перед самым пешеходным переходом при движении по улице Мира будет запрещена парковка на протяжении 15—20 метров на крайней правой полосе. Это обеспечит беспрепятственный проезд по трем полосам и позволит улице Мира двигаться быстрее.

Небольшое изменение также вступит в силу на улице Батюшкова. Перед выездом на улицу Октябрьскую по правой полосе появится парковка. От проезжей части она будет отделена столбиками. При этом движение с улицы Батюшкова будет разрешено только направо на улицу Октябрьскую. Существующий сейчас проезд прямо на улицу Мира будет запрещен.

Тэги: схема движения

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