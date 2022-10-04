76% призванных вологжан отправлены на пункты приема воинских частей

04.10.2022 [Общество]

76% призванных вологжан отправлены на пункты приема воинских частей. Отправки продолжатся в плановом режиме. Об этом сообщил и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак в ходе оперативного совещания. 

По словам Эдуарда Зайнака, с 22 сентября на горячую линию 122 поступило более 10 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. 

– Одновременно к работе горячей линии 122 привлечены сотрудники департамента экономического развития – по вопросам разъяснения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае их мобилизации; департамента труда и занятости населения – для разъяснения трудовых прав частично мобилизованных; департамента цифрового развития – по темам отсрочки от частичной мобилизации сотрудников аккредитованных ИТ-компаний и сотрудников компаний в сфере связи и телекоммуникаций; государственно-правового департамента правительства области – по правовым аспектам мобилизации, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Ранее NewsVo рассказывал, что мобилизованным жителям Вологодской области будет единовременно будет выплачено по 100 тысяч рублей. А также по 10 тысяч рублей они будут получать ежемесячно. 

Кроме того, за счет средств регионального бюджета мобилизованных доукомплектуют необходимыми вещами – теплыми спальными мешками, прорезиненными ковриками, обеспечат сухим пайком.

По словам начальника Департамента социальной защиты населения области Александра Ершова, назначение единовременных и ежемесячных выплат проводится Центром социальных выплат на основании заявления мобилизованного и списков военнослужащих, предоставляемых военкоматом. Сейчас принято 165 заявлений.

Единовременная и ежемесячная выплаты впервые перечисляются в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении. В последующие месяцы ежемесячная выплата будет перечисляться не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим.

– Выплаты получат все мобилизованные с 21 сентября, включая тех, кто уже отправлен из Вологодской области. Работа по сбору заявлений от таких граждан организована – сотрудники Департамента социальной защиты населения области и Центра социальных выплат выехали для этого в Кострому, – пояснил Александр Ершов.

В муниципальных образованиях Комплексными центрами социального обслуживания населения проводится адресная социальная работа по оказанию поддержки близким родственникам мобилизованных граждан.
Благотворительный фонд «Дорога к дому» организовал горячую линию 8 (800) 201-88-68 для получения экстренной психологической помощи гражданам, призываемым на военную службу по мобилизации и членам их семей. 

– Необходимо, чтобы сотрудники социальной сферы вышли на контакт со всеми членами семей мобилизованных, чтобы те не чувствовали себя оставшимися без поддержки после ухода глав семей на военную службу. И помощь, которая требуется, должна быть оказана в самые короткие сроки всеми структурами Вологодской области. А выплаты, установленные по решению Губернатора, должны быть выданы в самое кратчайшее время, – подчеркнул Эдуард Зайнак. – Мы предусмотрели возможность направления этих средств как самим воинам, так и членам их семей по их решению. Это должно облегчить вопрос финансовой поддержки.

Тэги: мобилизация, выплаты

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