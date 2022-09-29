Единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей получат мобилизованные граждане Вологодской области

29.09.2022 [Общество]

Единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей получат мобилизованные граждане Вологодской области. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. Получателем этих средств может быть как сам мобилизованный, так и его близкие родственники – жена, родители, дети.

Помимо этого, губернатор сообщил, что за счет области будут приобретены теплые спальные мешки и туристические коврики. 

– Как только они будут закуплены, мы доставим их по месту службы вологжан. Также в дорогу каждому мобилизованному будет выдаваться сухой паек с индивидуальным рационом питания, – добавил Олег Кувшинников.

Сообщается также, что за семьями мобилизованных будут закреплены сотрудники социальных служб, чтобы помогать решать различные организационные и бытовые вопросы. 

– Поручил главам районов провести работу с семьями мобилизованных для оказания адресной помощи. Также разворачиваем волонтерские штабы, которые будут индивидуально работать с каждой семьей. Все принятые сегодня меры поддержки распространяются на всех мобилизованных вологжан и будут действовать вплоть до их возвращения домой, – пояснил губернатор. 

Тэги: мобилизация, губернатор, выплаты, социальные выплаты, пособия, помощь

ТОП НЕДЕЛИ

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой
Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
788 человек уже мобилизировано в Вологодской области
В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация
С 28 сентября в центре Вологды изменится схема движения
Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны
Законы о мобилизации: в каком случае грозит штраф, а в каком уголовная ответственность
В Вологодском военкомате отменили пункт приказа, запрещающий выезд за пределы региона военным в запасе
Мобилизация: вопросы и ответы

Похожие новости

Реставратор старинной мебели из Кирилло-Белозерского музея пополнил ряды российской армии

Алексей Рубцов стал первым мобилизованным из числа кирилловских музейщиков

522
0

Жена бывшего гендиректора Ростелекома подала в суд, чтобы оспорить мобилизацию мужа

Бывшего гендиректора Ростелекома Андрея Ганова мобилизовали 24 сентября. Его родственники считают мобилизацию неправомерной

719
0

Мэр Череповца заявил, что выделенные на праздники деньги направят в помощь мобилизованным

День города пройдет скромно, с минимальным количеством мероприятий. На Новый год Череповец будет украшен, но только теми конструкциями, которые вы уже видели на наших улицах

861
0

Горячая линия психологической помощи по вопросам частичной мобилизации работает в Вологодской области

Профессиональные психологи готовы выслушать вологжан и оказать им помощь

233
0

Вячеслав Володин заявил, что стоящие на воинском учете не могут выезжать за рубеж

На это потребуется разрешение военного комиссариата

428
0

В Вологодской области установят памятник погибшим в спецоперации на территории Украины

С такой инициативой к губернатору обратилась уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольга Данилова

441
0

Отправку мобилизованных из Череповца перенесли с 28 на 30 сентября

Комиссия призывного пункта продолжает работу по выполнению плана частичной мобилизации. В Череповце он пересек отметку в 41%

2063
0

Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице

Сроков по мобилизации нет, сроков службы нет

6071
0

Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки

Воинская часть, где организовано специальное обучение, временно не принимает мобилизованных из-за большого количества призванных граждан

9469
0

Цены на товары для мобилизованных в России резко выросли после 21 сентября

Депутаты Госдумы попросили ФАС и Генпрокуратуру разобраться с ситуацией

1036
0

Госдума приняла ряд законов, защищающих трудовые и социальные права мобилизованных

Депутат Госдумы от Вологодской области Валентина Артамонова пояснила, что законы касаются трех пунктов

549
0

Женщины Вологды шьют тактические пятиточечники для российских солдат

Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться к изготовлению одежды для военнослужащих

2094
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне Вологодского кремля можно до 9 октября
Единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей получат мобилизованные граждане Вологодской области
Жительницу Бабушкинского района оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление односельчанина
Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» пройдет в Вологде 12 и 13 октября
Детский праздник «День защиты животных» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 2 октября
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в центре Вологды 1 октября
Договоры о вхождении четырех территорий Украины в состав России будут подписаны 30 сентября
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

10692
0
29.09.2022 [БлогоVO]

О 2129 человек, которых хотят мобилизовать

245
0
27.09.2022 [Обзор Прессы]

«Всё для фронта, всё для победы»? Правительство увеличивает коммунальные тарифы для граждан и сокращает собственные расходы на утилизацию мусора

4362
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика