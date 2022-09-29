Единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей получат мобилизованные граждане Вологодской области. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. Получателем этих средств может быть как сам мобилизованный, так и его близкие родственники – жена, родители, дети.

Помимо этого, губернатор сообщил, что за счет области будут приобретены теплые спальные мешки и туристические коврики.

– Как только они будут закуплены, мы доставим их по месту службы вологжан. Также в дорогу каждому мобилизованному будет выдаваться сухой паек с индивидуальным рационом питания, – добавил Олег Кувшинников.

Сообщается также, что за семьями мобилизованных будут закреплены сотрудники социальных служб, чтобы помогать решать различные организационные и бытовые вопросы.