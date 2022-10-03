Народные костюмы из собрания заповедника Кижи представлены в Вологодской области

Выставка «Во всяком посаде в своем наряде» работает в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Это выставка-реконструкция одежды из коллекции известного карельского мастера, почетного работника общего образования РФ, лауреата премии Минкультуры РФ «Душа России» Татьяны Яшковой.

Здесь вы сможете увидеть головные уборы, пояса, женские украшения и серьги – комплексы женской одежды из коллекции Татьяны Яшковой.

– Этнографические реконструкции традиционных народных костюмов 19-20 веков выполнены самим мастером, а также студентами факультета технологии и предпринимательства Карельской государственной педагогической академии, – сообщают сотрудники музея.

На основе представленной коллекции посетители смогут познакомиться с особенностями костюма и проследить общие его черты у различных этнических групп, проживающих на территории Карелии

Посетить выставку можно до 31 января в подклете паперти трапезной палаты Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Возрастных ограничений нет.

