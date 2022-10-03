Бесплатные семинары для мастеров бьюти-индустрии пройдут в Вологде

03.10.2022 [Новости компаний]

Центр «Мой бизнес» Вологодской области запускает новую услугу — обучающие мероприятия для мастеров бьюти-индустрии. Семинары пройдут в октябре 2022 года.

К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП/ООО) и самозанятые граждане, оказывающие услуги в бьюти-сфере.

Спикером мероприятия станет Елизавета Дубель — кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог, врач-дезинфектолог, преподаватель-исследователь в области медико-профилактических наук. Доктор Дубель является автором более 250 публикаций в журналах «Санэпидемконтроль. Охрана труда», «Здравоохранение», «Главная медицинская сестра» и др. Елизавета Дубель — участник всероссийских и международных конференций, ведущая курсов и семинаров для медицинских работников, бьюти-мастеров.

Семинары состоятся в конференц-зале центра «Мой бизнес» по адресу г. Вологда, ул. Конева, 15.

 

Первый семинар состоится 10 октября в 10:00. Тема семинара очень актуальна: «Профилактика инфекций у мастеров и клиентов салонов красоты».

На мероприятии будут обсуждаться интересные и важные вопросы:

— Виды инфекционных заболеваний, способных распространяться при оказании бьюти-услуг.

— Как распознать наличие инфекции у клиента.

— Понятие о дезинфекции. Виды дезсредств и антисептиков.

— Обработка поверхностей и уборочные мероприятия.

— Особенности применения белья и гигиенических изделий для клиентов.

— Средства индивидуальной защиты мастера и личная гигиена на рабочем месте.

 

Самозанятые граждане* могут зарегистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/63243cfa718ce3b104e706f0/ 

Представители ООО и ИП по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/63242d30acd2e82e6611f055/


Второй семинар состоится 11 октября в 14:00. Тема — «Особенности обработки инструментов мастера».

В программе обсуждения:

— Нормы количества инструментов на одно рабочее место.

— Порядок обращения с одноразовыми и многоразовыми изделиями.

— Понятие о дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

— Виды стерилизационного оборудования, применяемого бьюти-мастерами.

— Упаковочные материалы для стерилизации, правила хранения инструментов.

— Контроль качества выполняемых процессов, основные ошибки мастеров.

 

Самозанятые граждане* могут зарегистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/632438fe411ab28023d41c33/ 

Представители ООО и ИП по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/63243457ec38648cfbec34f3/ 

*Самозанятым гражданам обязательное предоставление справки о постановке на учет по форме КНД 1122035

Тэги: бьюти, бизнес

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