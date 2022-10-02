Музыку Валерия Гаврилина включили в автобусах Вологодского района

02.10.2022 [Культура]

Музыку Валерия Гаврилина включили накануне в автобусах маршрута «Вологда-Кубенское» в Вологодском районе. 

Ранее NewsVo рассказывал, что идею таких «музыкальных» маршрутов предложил глава Вологодского района Сергей Жестянников в ходе круглого стола в краеведческом музее Кубенского в августе. На встрече присутствовала и жена композитора — Наталья Гаврилина. 

И вот накануне, 1 октября, в Международный день музыки, произведения Гаврилина звучали в автобусе, который проходит через деревню Перхурьево, в которой Валерий Гаврилин провел детские и юношеские годы. 

Правда, продолжаться это будет не постоянно.

– Музыку известного композитора будут включать в автобусах также по праздникам и в памятные даты, связанные с композитором, – сообщает Информационный центр Вологодского района.

Тэги: Валерий Гаврилин, Гаврилин, музыка, автобусы, Вологодский район

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