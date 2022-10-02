Музыку Валерия Гаврилина включили в автобусах Вологодского района

Музыку Валерия Гаврилина включили накануне в автобусах маршрута «Вологда-Кубенское» в Вологодском районе.

Ранее NewsVo рассказывал, что идею таких «музыкальных» маршрутов предложил глава Вологодского района Сергей Жестянников в ходе круглого стола в краеведческом музее Кубенского в августе. На встрече присутствовала и жена композитора — Наталья Гаврилина.

И вот накануне, 1 октября, в Международный день музыки, произведения Гаврилина звучали в автобусе, который проходит через деревню Перхурьево, в которой Валерий Гаврилин провел детские и юношеские годы.

Правда, продолжаться это будет не постоянно.