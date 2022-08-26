В Вологодском районе установят памятник Валерию Гаврилину, создадут его музей и туристические маршруты

26.08.2022 [Культура]

В Вологодском районе установят памятник композитору Валерию Гаврилину, создадут его музей и туристические маршруты. Об этом сообщил глава района Сергей Жестянников на своей странице в социальной сети.

– Как и обещал, подробнее о нашей деловой части встречи с Натальей Евгеньевной Гаврилиной. Провели круглый стол в краведческом музее в Кубенском. Он, кстати, носит имя Гаврилина. Вместе с заместителем начальника Департамента культуры и туризма области Дмитрием Климановым обсудили важные для нас вопросы сохранения памяти и популяризации творчества композитора, – говорит Сергей Жестянников.

По словам главы района, в планах администрации:

  • открыть в Перхурьево Дом музыки. Сейчас прорабатываем вопрос с земельным участком;
  • создать музей Гаврилина - это очень нужно региону;
  • установить памятник композитору;
  • организовать туристический кластер: Перхурьево, Воздвиженье, Кубенское (те места, где жил и творил Валерий Александрович): благоустроить территории, продумать турмаршруты;
  • в автобусах, которые проезжают через Кубенское, включать произведения Гаврилина. 

Сообщается, что по поводу последнего пункта уже ведутся переговоры с перевозчиками.

– И еще раз хочу сказать спасибо Наталье Евгеньевне за ее труд! Ни один фестиваль, конкурс, выставка не проходят без ее внимания и участия. Сегодня подарила нам альбом с фотографиями, на которых запечатлена история создания и работы нашего музея с 2001 года. Будем бережно хранить! – добавил Сергей Жестянников.

По поводу создания туристического гаврилинского кластера сетевое издение «Культура в Вологодской области» сообщает, что это будет уникальное предложение для туристов, которые интересуются творчеством композитора и готовы приехать на его малую родину.

– Кластер будет включать в себя туристские маршруты по трем населенным пунктам: Перхурьево, Воздвиженье, Кубенское. В этих местах жил и творил композитор, уроженец Вологодского района Валерий Гаврилин. Экскурсионная программа не будет ограничиваться стенами музея, к посещению будут предлагаться еще несколько мест, где Валерий Александрович бывал или жил: это деревни Перхурьево и Воздвиженье, – говорится в сообщении.

Ранее NewsVo рассказывал, что IX Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль пройдет в Вологодской области с 19 октября по 29 ноября. Запланированы более 30 концертов российских коллективов и исполнителей. Завершающим мероприятием фестиваля станет концерт Камерного оркестра «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Тэги: Валерий Гаврилин, экскурсии, музей, музыка, память, памятник

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