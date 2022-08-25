Стали известны подробности Гаврилинского фестиваля, который пройдет в Вологде осенью

IX Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль пройдет в Вологодской области с 19 октября по 29 ноября. Запланированы более 30 концертов российских коллективов и исполнителей.

– Гаврилинский фестиваль станет одним из самых запоминающихся музыкальных событий этой осени. На этот значимый для нашего региона проект возложена важная миссия – сохранение наследия нашего земляка, выдающегося русского композитора Валерия Гаврилина, – подчеркнул и.о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак. - Фестиваль объединяет всемирно известные коллективы, которые исполняют музыку Валерия Александровича на самом высоком профессиональном уровне. Уверен, зрителей ждут очень яркие музыкальные встречи.

Сейчас известно, что завершающим мероприятием фестиваля станет концерт Камерного оркестра «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Откроют мероприятие коллективы и солисты Вологодской государственной филармонии большой программой-посвящением Валерию Гаврилину.

Также в программе – выступления именитых коллективов и артистов со всей России: Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъякыа», Государственного струнного квартета имени Глинки, Государственного оркестра «Гусляры России», Хора мальчиков Санкт-Петербурга, Государственного академического русского хора имени Свешникова и других.

При поддержке Министерства культуры России в Вологде и Череповце выступит Симфонический оркестр Карельский филармонии. Известный гитарист Евгений Финкельштейн впервые представит переложение произведений Гаврилина для четырех гитар.

В детской программе фестиваля – литературно-музыкальная композиция «Детям о Валерии Гаврилине» в исполнении известных вологодских и санкт-петербургских музыкантов Анны Карасовой, Александры Штыковой и ансамбля «Солнцеворот».

Помимо концертов в рамках фестиваля пройдет круглый стол с участием музыковедов, искусствоведов, авторов статей и книг о Валерии Гаврилине из разных российских городов, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Подробнее о программе фестиваля и приобретении билетов – на сайте Вологодской филармонии.

Напомним, первый Гаврилинский фестиваль прошел в 1999 году, в год скоропостижной смерти композитора. Учредителем форума выступили Правительство области и Департамент культуры и туризма, организатор – Вологодская государственная областная филармония, которую в том же году назвали именем Валерия Гаврилина.

Почетным гостем фестиваля традиционно является супруга композитора – Наталья Евгеньевна Гаврилина. Встреча с Натальей Евгеньевной прошла накануне в Детской деревне SOS, на улице Гаврилина, которая была названа https://newsvo.ru/news/138450 в его честь в 2021 году.

– Надеюсь, что и представители юного поколения, которые присутствовали на встрече, прониклись и вдохновились музыкой великого композитора. Считаю, что Валерий Гаврилин - национальное, культурное достояние Вологодчины и всей России! – написал на своей странице в социальной сети директор вологодской филармонии Денис Саничев.

Валерий Гаврилин – советский и российский композитор, автор симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам. Лауреат Государственной премии СССР, Народный артист РСФСР.

Родился в Вологде, семья жила в городе Кадников Сокольского района Вологодской области. Вскоре после рождения сына в 1941 году погиб на войне. Дальше Валерий жил с мамой в селе Перхурьево Кубено-Озерского района Вологодской области, учился в школе в селе Воздвиженье.

В 1950 году мать была осуждена и ребенок попал в детский дом в Вологде. Учился в школе № 9, занимался в хоре, играл в оркестре народных инструментов, учился на фортепиано под руководством и пробовал сочинять.

После 7 классов школы поступил в Вологодское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Тогда в училище работала Государственная экзаменационная комиссия, которую возглавлял доцент Ленинградской консерватории Иваном Белоземцевым. Он прослушал юношу и рекомендовал к поступлению в Ленинградскую специальную музыкальную школу-десятилетку при консерватории. В 1953 году Гаврилина приняли в эту школу по классу кларнета.

В 1958 Гаврилин поступил в консерваторию, которую окончил в 1964 году по специальности музыковеда-фольклориста и по классу композиции профессора Евлахова. У него же после окончания консерватории занимался в аспирантуре.

Скончался в возрасте 59 лет от третьего инфаркта. Похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волкова кладбища.