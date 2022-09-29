Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне Вологодского кремля можно до 9 октября включительно.

Сейчас в башне работают три выставки:

«На службе Отечеству и Закону» – выставка коллекции живописи художников Студии имени В.В. Верещагина при МВД России;

«Петр Первый - великий зодчий России» – планшетная выставка Государственного музея «Смоленская крепость», на которой можно увидеть карты, схемы, редкие гравюры и фотографии, представляющие широкий спектр преобразований Петра I;

«Сакральный Северный путь» - выставка художников яркого современного направления в искусстве – «Kontemplativisten» (Kонтемплативизм) – переосмысливших в образах судьбы святых, чьи имена связаны с вологодской землей.

Режим работы Вологодского музея-заповедника: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:30 (кассы до 17:00).

Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).

