Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне Вологодского кремля можно до 9 октября включительно.
Сейчас в башне работают три выставки:
- «На службе Отечеству и Закону» – выставка коллекции живописи художников Студии имени В.В. Верещагина при МВД России;
- «Петр Первый - великий зодчий России» – планшетная выставка Государственного музея «Смоленская крепость», на которой можно увидеть карты, схемы, редкие гравюры и фотографии, представляющие широкий спектр преобразований Петра I;
- «Сакральный Северный путь» - выставка художников яркого современного направления в искусстве – «Kontemplativisten» (Kонтемплативизм) – переосмысливших в образах судьбы святых, чьи имена связаны с вологодской землей.
Режим работы Вологодского музея-заповедника: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:30 (кассы до 17:00).
Выходные дни: понедельник, вторник.
Возрастные ограничения: (6+).