Картины художников-контемплативистов представлены на выставке в Вологде

Картины художников-контемплативистов представлены на выставке «Сакральный Северный путь», которая проходит в Юго-Западной башне вологодского кремля.

«Kontemplativisten» («контемплативисты») – от латинского «contemplative» - «созерцать», в своем творчестве пытаются соединить импрессионизм и экспрессионистическое миросозерцание. В основе их художественного действия находится эксперимент с цветом.

Специально для этой выставки на территории вологодского кремля художники: Анастасия Боронина, Наталия Бронникова, Зебастиан Голлуб и Маркус Эрих Майер переосмысляли путь святых, чья судьба в интерпретации художников так или иначе связана с Вологодчиной: Святого Герасима Вологодского, Святого Димитрия Прилуцкого, Святого Сергия Радонежского, Святого Луки.

– Для художников–контемплативистов основной задачей во время творческого процесса является сосредоточенность на конкретном слове, и в этой живописи нет интеллекта, навязываемого художником зрителю – только чувства, – говорит Анастасия Боронина, один из художников сообщества «Контемплативисты» и авторов проекта.

Посетить выставку «Сакральный Северный путь» можно до 6 ноября в Юго-Западной башне вологодского кремля со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30 (кассы до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).