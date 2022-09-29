Автобус Череповец-Москва отвезет Вас не только в столицу, но и в Вологду, и в Ярославль

29.09.2022 [Новости компаний]

Череповецкий перевозчик ООО «Автолидер» ежедневно осуществляет поездки в самые красивые города нашей страны — Вологду — центр кружев и храмов, Ярославль — город с многовековой историей и, конечно, в самый великий город не только нашей страны, но и всего мира — Москву.

Переночевав всего одну ночь в удобных автобусах с комфортными сидениями, оптимальной температурой воздуха в салоне, доверившись опытным водителям, уже в 6 утра можно побывать в столице, поехав на учебу, работу или просто отдохнуть и полюбоваться огромным количеством достопримечательностей этого замечательного города.

Чтобы доехать до Москвы из Череповца нужно в 21.00 выехать с автовокзала города Череповца (ул. М. Горького, 44), автобус прибудет в Москву в 06:00 (метро Ховрино, автовокзал Северные Ворота). Также по дороге автобус заедет на автовокзалы Вологды (23:10) и Ярославля (01:50). Билет на рейс автобуса Череповец-Москва можно купить непосредственно перед отправлением, а также по номеру телефона 89216866006 (диспетчеры ООО «Автолидер») и на сайте компании-перевозчика во вкладке Онлайн-бронирование.

Обратный маршрут Москва-Череповец отправляется также в 21:00 с автовокзала Северные Ворота (метро Ховрино, ул. Дыбенко, 7, стр. 1) и прибывает в Череповец в 06.00 на территорию автовокзала.

Также действует дополнительное дневное расписание автобуса Череповец-Москва: в 13:00 автобус отправляется из Череповца (с автовокзала), в 15:10 прибывает в Вологду (на автовокзал), в 18:15 — в Ярославль (на автовокзал), в 22:30 приходит в Москву (метро Ховрино, автовокзал Северные Ворота).

Дополнительное дневное расписание Москва-Череповец: 13:00 Москва (метро Ховрино, автовокзал Северные Ворота) — 17:10 Ярославль (автовокзал) — 20:30 Вологда (автовокзал) — 22:30 Череповец (автовокзал).

О дополнительном дневном расписании, днях следования автобус Череповец — Москва можно уточнить у диспетчера по телефону 89216866006.  

Тэги: пассажироперевозки, Вологда-Москва, Вологда-Ярославль, Череповец-Москва, Череповец-Ярославль

ТОП НЕДЕЛИ

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой
Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки
От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
788 человек уже мобилизировано в Вологодской области
В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация
С 28 сентября в центре Вологды изменится схема движения
Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны
Законы о мобилизации: в каком случае грозит штраф, а в каком уголовная ответственность
На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде

Похожие новости

Автоколонна № 1456 в Череповце объявила о весенних скидках на междугородние перевозки

Купить билет дешевле можно, если едет группа

1060
0

Жителей Кузино начали возить в Великий Устюг на судне с воздушной подушкой

Первоначально предполагалось, что техника будет использоваться только в экстренных случаях, однако с 7 января запустили регулярные рейсы

2687
0

В Череповце перевозчика, у которого пассажиров возил лишенный прав водитель, оштрафовали на 100 тысяч рублей

Уголовное дело об оказании услуг по небезопасной перевозке людей, ранее возбужденное в отношении предпринимателя, закрыто

1767
0

Глава Федотовского поселения с женой погибли в ДТП из-за выезда на встречку

Их машина врезалась в фуру с полуприцепом.

15327
2

Детей из Сямжи на футбольные соревнования в Верховажье перевозил пьяный водитель

Его остановили сотрудники ГИБДД

5272
0

В Череповце осудили директора компании «М-8», водитель которой устроил ДТП с двумя погибшими

Деятельность транспортной компании запрещена решением суда

3751
0

В Череповце фирме «Экспресс-Авто» запретили заниматься перевозкой пассажиров и багажа легковым такси

Водители предприятия-перевозчика работали без предварительного осмотра врача, машины эксплуатировались без техосмотров

2567
0

Капитан теплохода перевозил на пароме из Кузино в Великий Устюг 36 пассажиров вместо 12

Заведено уголовное дело

2850
0

Деятельность такси «Везет» в Череповце приостановлена до 15 мая из-за нарушений

Схему привлечения водителей в такси «Везёт» в прокуратуре назвали нелегальной: любой желающий может заплатить взнос и начать возить пассажиров

3085
0

Пешком до райцентра: в Грязовецком районе перестал ходить общественный транспорт

Как утверждают в районной администрации, виной всему ПАТП «Летучий Голландец», который занимается перевозками. На самом транспортном предприятии обвиняют водителей, а местные депутаты говорят, что районные власти намеренно обанкротили Грязовецкое АТП, которое ранее занималось пассажироперевозками

10223
6

В Вологде снизили стоимость билетов на некоторые пригородные автобусы

С 15 апреля до 1 сентября подешевеет проезд на межмуниципальных маршрутах «Вологда-Кубенское», «Вологда-Куркино» и «Вологда-Заря»

3865
0

Житель Белозерска организовал незаконные перевозки пассажиров в Череповец

Мужчина не был зарегистрирован как ИП, техническое состояние автомобилей никто не отслеживал, а водители выходили на линию без медосмотра

2828
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Договоры о вхождении четырех территорий Украины в состав России будут подписаны 30 сентября
В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением за получение взятки
Автобус Череповец-Москва отвезет Вас не только в столицу, но и в Вологду, и в Ярославль
Житель Вологды получил два года колонии за телефонный терроризм
Реставратор старинной мебели из Кирилло-Белозерского музея пополнил ряды российской армии
Жена бывшего гендиректора Ростелекома подала в суд, чтобы оспорить мобилизацию мужа
Череповчанин через суд добился перерасчёта платы за вывоз мусора
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

10571
0
28.09.2022 [БлогоVO]

В настоящее время память А.П. Кутепова в его родном городе никак не увековечена

433
0
27.09.2022 [Обзор Прессы]

«Всё для фронта, всё для победы»? Правительство увеличивает коммунальные тарифы для граждан и сокращает собственные расходы на утилизацию мусора

4314
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика