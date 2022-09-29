Автобус Череповец-Москва отвезет Вас не только в столицу, но и в Вологду, и в Ярославль

Череповецкий перевозчик ООО «Автолидер» ежедневно осуществляет поездки в самые красивые города нашей страны — Вологду — центр кружев и храмов, Ярославль — город с многовековой историей и, конечно, в самый великий город не только нашей страны, но и всего мира — Москву.

Переночевав всего одну ночь в удобных автобусах с комфортными сидениями, оптимальной температурой воздуха в салоне, доверившись опытным водителям, уже в 6 утра можно побывать в столице, поехав на учебу, работу или просто отдохнуть и полюбоваться огромным количеством достопримечательностей этого замечательного города.

Чтобы доехать до Москвы из Череповца нужно в 21.00 выехать с автовокзала города Череповца (ул. М. Горького, 44), автобус прибудет в Москву в 06:00 (метро Ховрино, автовокзал Северные Ворота). Также по дороге автобус заедет на автовокзалы Вологды (23:10) и Ярославля (01:50). Билет на рейс автобуса Череповец-Москва можно купить непосредственно перед отправлением, а также по номеру телефона 89216866006 (диспетчеры ООО «Автолидер») и на сайте компании-перевозчика во вкладке Онлайн-бронирование.

Обратный маршрут Москва-Череповец отправляется также в 21:00 с автовокзала Северные Ворота (метро Ховрино, ул. Дыбенко, 7, стр. 1) и прибывает в Череповец в 06.00 на территорию автовокзала.

Также действует дополнительное дневное расписание автобуса Череповец-Москва: в 13:00 автобус отправляется из Череповца (с автовокзала), в 15:10 прибывает в Вологду (на автовокзал), в 18:15 — в Ярославль (на автовокзал), в 22:30 приходит в Москву (метро Ховрино, автовокзал Северные Ворота).

Дополнительное дневное расписание Москва-Череповец: 13:00 Москва (метро Ховрино, автовокзал Северные Ворота) — 17:10 Ярославль (автовокзал) — 20:30 Вологда (автовокзал) — 22:30 Череповец (автовокзал).

О дополнительном дневном расписании, днях следования автобус Череповец — Москва можно уточнить у диспетчера по телефону 89216866006.