Жена бывшего гендиректора Ростелекома подала в суд, чтобы оспорить мобилизацию мужа

Бывшего гендиректора Ростелекома Андрея Ганова мобилизовали 24 сентября. Его родственники считают мобилизацию неправомерной.

В Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома Андрея Ганова добивается его возвращения домой. Нина Ганова сообщила, что мужчину посадили в автобус уже через два часа после явки в военкомат.

«Мужчину, которому больше 50 лет, без военной подготовки, опыта армейской службы и не подходящего по всем параметрам, озвученным Минобороны, не могут мобилизовать — думала я около той самой ограды и думали мы, когда отправились по указанному в повестке адресу», — рассказала Нина Ганова.

Однако, в военкомате посчитали по-другому, сказав, что Андрей Ганов подходит под критерии мобилизации, так как имеет звание офицера. У офицером возрастной критерий выше. Нина перечитала законы. Но они ей не помогли. Женщина обратилась за помощью к юристам и подала иск в суд. Также она предоставила в часть медицинские заключения о том, что у Андрея целый ряд хронических заболеваний и ему требуется постоянный прием лекарств.

«Выбираясь из последствий взрыв мозга в попытке докопаться до правды и снимая с ушей лапшу, навешанную чиновниками с экранов телевизора, я обратилась за платной юридической консультацией. И оказалось, что все эти условия (50 лет для младших офицеров, отсутствие службы и боевого опыта), о которых так бойко декларируется в СМИ, законодательно никак не закреплены. Но ведь были официальные разъяснения Минобороны!» — написала женщина.

Она считает, что должно быть в военкоматах должно быть хотя бы нормальное медосвидетельствование.

«Понятное дело, что у всех людей старше 50 лет здоровье уже не пышет! Мой муж, к примеру, находится в режиме ПОСТОЯННОГО приёма лекарственных препаратов! Кто его ими будет там снабжать на регулярной основе? А без них все его показатели резко ухудшаться и толку от этого военного не будет, да и угроза жизни налицо! На данный момент муж находится в Костроме. Я со своей стороны предоставила руководству части все медицинские заключения по состоянию здоровья своего мужа. Он ведь не сейчас это придумал. Его болезни у него давно и он регулярно уделял им внимание, проводя обследования и лечение», — написала Нина.

Также ее семья подала исковое заявление в суд и пытается сейчас обжаловать действия призывной комиссии.