«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

Наталья Рюмина

В Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома Андрея Ганова добивается его возвращения домой.

Нина Ганова сообщила 24 сентября, что ее мужа мобилизовали. Мобилизацию она считает неправомерной. Мужчину посадили в автобус уже через два часа после явки в военкомат.

«Невзирая на то, что он НЕ ПРОХОДИЛ воинскую службу (у него была военная кафедра в институте), нет опыта боевых действий, у него НЕ ВОЕННАЯ специальность (инженерно-техническая), он лейтенант (МЛАДШИЙ офицерский чин) и ему БОЛЬШЕ 50 ЛЕТ!!! По разъяснениям Минобороны относительно мобилизации как минимум по трём пунктам мобилизация неправомерна! Что это? Произвол на местах? Несоответствие внутренних распоряжений министерства тому, что говориться населению???», — написала женщина.

Позже Нина написала, что они с мужем пошли в пункт призыва по повестке с уверенностью, что это просто сверка данных.

«Мужчину, которому больше 50 лет, без военной подготовки, опыта армейской службы и не подходящего по всем параметрам, озвученным Минобороны, не могут мобилизовать — думала я около той самой ограды и думали мы, когда отправились по указанному в повестке адресу».

Нина Ганова говорит, что ее муж прекрасный человек. Он отдал огромный кусок своей жизни служению стране.

«Он наладил связь в Вологодской области, он создал прекрасную команду и перевёл всю телекоммуникационную систему с аналогового старого оборудования на новые цифровые технологии! Он как руководитель предприятия выполнял все поставленные государством задачи по всем направлениям обеспечения качественной связью школ, больниц, сёл и деревень! Не планировали прятаться, улизнуть, обмануть. Честно исполнили все регламенты Родины. А ответила ли она ему тем же?» — пишет Нина.

Несмотря на то, что Нина везде написала о том, что он не подходит под критерии мобилизации, ее мужа отправили в Кострому. Сейчас он находится там, у него забрали смартфон. Женщине удалось передать ему кнопочный телефон.

«Мобилизовали, по-сути, пожилого человека, который искренне верил своему государству и добросовестно служил на его благо многие годы своей жизни… Он находится в Костроме в части, я доставила кнопочный телефон, смартфоны изъяли», — рассказала Нина Ганова NewsVo

Женщина говорит, что они сделали ошибку, придя в военкомат. Надо было сразу же опротестовывать саму повестку. Писать не согласие с ее получением. Потому же ничего не добиться.

«Сейчас я понимаю, что если человек получил повестку и с ней не согласен, он должен сразу обращаться в военную прокуратуру. Тогда дают отсрочку до выяснения обстоятельств. Моего мужа уже забрали, когда мы поняли, что это неправомерно. И больше военкомат с этим не хочет связываться. Бросают трубку», — говорит женщина.

Она обратилась во все инстанции, в Минобороны, в Госдуму.

«Обращение получает номер и идет в работу. По идее они должны инициировать проверку. Надеюсь, на хороший исход», — говорит женщина.

NewsVo удалось связаться с военкоматом Вологодской области. Но там утверждают, что Андрей Ганов подходит под параметр мобилизации.

«У него военная специальность есть, он офицер, офицеры состоят на воинском учете немного подольше. Советую читать законы, не только указ президента. Надо думать «немножко вправо влево» от указа», — сказал сотрудник военкомата Вологодской области Дмитрий Бугаев.

Нина Ганова отошла «вправо-влево» от Указа президента и перешерстила другие законы:

«После тщательного изучения законодательной базы выяснилось следующее. Мобилизация проходит по указу Президента РФ от 21.09.22 за номером 647, в пункте 5 которого написано: «Установить в период частичной мобилизации следующие основания для увольнения с военной службы военнослужащих, …, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации: а) по возрасту — по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе». Далее идём в статью 49 Федерального закона 53-ФЗ ОТ 28.03.1998, в которой говориться, что «Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для:

— Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал полковника, адмирала — 65 лет

— генерал лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала — 60 лет

— полковника, капитана 1 ранга — 55 лет

— военнослужащего, имеющего иное воинское звание — 50 лет»

Значит младшие офицерские чины как у мужа Нины Гановой (он лейтенант) подпадают под последний абзац.

«Но это не все. Идем дальше в 53 статью того же закона 53-ФЗ и узнаём, что Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда и дальше смотрим всем известную таблицу! Так вот оно что! Разряды — это не волны призыва и не свободная трактовка военкомов, которые гребут всех вплоть до 60-ти! Смотрим в военный билет и действительно! Есть такой пункт. У моего мужа он под номером 8 и там значится запас 1 разряда (приложила скан военного билета). Стало быть в таблице для моего мужа надо смотреть первый столбик, где черным по белому для младших офицерских званий значится 50 лет! Теперь обратим внимание на формулировку «предельный возраст». Это значит 50 — это уже предел. Стало быть стукнуло 50 и вот предел наступил! У моего мужа этот предел наступил 17 мая 2022 года», — пишет Нина Ганова.

Нина также говорит, что у мужа есть целый ряд хронических заболеваний. Он пьет целый ряд лекарств на постоянной основе. Где он будет их доставать, когда попадет в зону СВО не понятно.

«Много читаю в комментариях к постам и в отписках региональных органов, про то, что мол специальность (ВУС) востребована. Давайте порассуждаем. Муж мой получал эту специальность в далекие 90 годы прошлого века. Тогда оборудование было аналоговым и совсем другим. За эти 30 лет отрасль изменилась полностью! Аналогового оборудования теперь днем с огнем не сыскать — везде оптика и цифровое оборудование. Полезен будет он со знаниями про то, уже канувшее в лету барахло. Последние лет 20 муж занимал руководящие должности — не технические. С новым оборудованием не работал. Но этот пункт к делу не пришьешь — связист и связист».

У Нины Гановой также есть вопросы к самой процедуре мобилизации.

«А где медкомиссия на пункте сбора? А где элементарно фамилия комиссара на повестке — только подпись в виде закорючки. А где два дня на сборы? Запихали в автобус через два часа после явки в мобилизационный пункт! Сегодня к вечеру я стала совершенно уверена в неправомерности действий местных военкоматов, о чём написала во все мыслимые и немыслимые инстанции вплоть до Генеральной военной прокуратуры РФ, Минобороны и Государственной думы Российской Федерации».

Сейчас Нине остается только ждать ответов от инстанций. Также женщина обратилась за помощью к ТГ-каналам «Осторожно новости» и «СоловьевLIVE». Там созданы боты, куда можно писать о нарушениях при частичной мобилизации.