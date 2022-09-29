В администрации Вологды сообщили о неизвестных, распространяющих информацию о согласовании митинга против мобилизации

В администрации Вологды сообщили, что неизвестные распространяют в телеграмм-каналах информацию о том, что в Вологде согласован митинг против мобилизации. Однако, в администрации разрешение на подобные мероприятия не давали. Пишет Вологда.РФ.

«Уважаемые вологжане, в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Администрация Вологды 30 сентября проводит публичное мероприятие протестного характера на ул. Челюскинцев. Эта информация является фейковой, ее распространители должны преследоваться по закону. Также напоминаю, что в отношении участников незаконных мероприятий правоохранительными органами будут применены соответствующие меры. Таков Федеральный закон», — говорит заместитель Мэра Вологды, начальник Административного департамента Алексей Никитин.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. В этот же день в стране прошел ряд несогласованных протестов. На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде.