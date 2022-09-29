В администрации Вологды сообщили о неизвестных, распространяющих информацию о согласовании митинга против мобилизации

29.09.2022 [Общество]

В администрации Вологды сообщили, что неизвестные распространяют в телеграмм-каналах информацию о том, что в Вологде согласован митинг против мобилизации. Однако, в администрации разрешение на подобные мероприятия не давали. Пишет Вологда.РФ.

«Уважаемые вологжане, в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Администрация Вологды 30 сентября проводит публичное мероприятие протестного характера на ул. Челюскинцев. Эта информация является фейковой, ее распространители должны преследоваться по закону. Также напоминаю, что в отношении участников незаконных мероприятий правоохранительными органами будут применены соответствующие меры. Таков Федеральный закон», — говорит заместитель Мэра Вологды, начальник Административного департамента Алексей Никитин.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. В этот же день в стране прошел ряд несогласованных протестов. На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде.

Тэги: протесты, администрация города

ТОП НЕДЕЛИ

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой
Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки
От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
788 человек уже мобилизировано в Вологодской области
В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация
С 28 сентября в центре Вологды изменится схема движения
Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны
Законы о мобилизации: в каком случае грозит штраф, а в каком уголовная ответственность
На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде

Похожие новости

В Дагестане пытаются стабилизировать ситуацию на фоне непрекращающихся протестов

Протесты начались в выходные и продолжились в понедельник

2017
0

На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде

В Вологде задержали ветерана труда, учителя и мать годовалого ребенка

3090
0

Дмитрий Песков: вручение повесток на протестах не противоречит закону

Пресс-секретарь президента заявил об этом в четверг на пресс-конференции

1350
0

В Тольятти подожгли здание городской администрации

В апреле это же здание неизвестные уже забросали краской

864
0

Экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову обвиняют в дискредитации ВС РФ

Заседание пройдёт 21 июля в Мещанском районном суде.

1128
0

Жителя Вологодской области осудили за оправдание теракта в здании ФСБ в Архангельске

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 330 тысяч рублей

2064
0

«Коммерсантъ»: российский дипломат уволился из-за того, что ему стыдно за страну

Из постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве уволился российский дипломат, советник Борис Бондарев   

2318
0

Суд Санкт-Петербурга постановил, что цитата из антиутопии Оруэлла не дискредитирует ВС РФ

Куйбышевский районный суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Алексея Подгорных

1235
0

В Москве задержали мужчину с книгой Льва Толстого «Война и мир»

Он стоял у блока, который посвящён Киеву

2936
0

Марина Овсянникова уволилась с 1 канала из-за несогласия с редакционной политикой

14 марта Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале» появилась с протестным плакатом

1704
0

В Вологде задержано три человека в связи с акциями против военной спецоперации в Украине

Всего по стране задержали около 500 человек

2769
0

Подписи против принудительной вакцинации собирают жители Вологодской области

Люди возмутились введению QR-кодов на территории региона

6441
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Договоры о вхождении четырех территорий Украины в состав России будут подписаны 30 сентября
В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением за получение взятки
Автобус Череповец-Москва отвезет Вас не только в столицу, но и в Вологду, и в Ярославль
Житель Вологды получил два года колонии за телефонный терроризм
Реставратор старинной мебели из Кирилло-Белозерского музея пополнил ряды российской армии
Жена бывшего гендиректора Ростелекома подала в суд, чтобы оспорить мобилизацию мужа
Череповчанин через суд добился перерасчёта платы за вывоз мусора
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

10570
0
28.09.2022 [БлогоVO]

В настоящее время память А.П. Кутепова в его родном городе никак не увековечена

433
0
27.09.2022 [Обзор Прессы]

«Всё для фронта, всё для победы»? Правительство увеличивает коммунальные тарифы для граждан и сокращает собственные расходы на утилизацию мусора

4314
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика