Вторая модельная библиотека откроется в Вологде 1 октября

Модельная библиотека откроется 1 октября в Вологде. Это вторая по счету модельная библиотека в областной столице, первая – «Книжный экспресс» – открылась в 2019 году на улице Пролетарской.
Новое культурное пространство под названием «ЛиС» – «Литература и семья» – создано в помещении библиотеки №8 на улице Трактористов. Стать читателем новой библиотеки может любой житель Вологды не зависимо от того, в каком районе он живет.
Ремонтные работы и переоборудование проводились в рамках национального проекта «Культура». На них ушло порядка 11 млн рублей, из которых 5 млн рублей из федерального бюджета, остальные — из муниципального
Здесь не только сделан ремонт, но закуплены новая мебель и оборудование. Так, например, здесь установили новое звуковое оборудование для мероприятий, интерактивный детский стол и электронную систему выдачи книг, когда вместо бумажных читательских билетов посетителям будут выдавать пластиковые карты.
Помимо этого, пространство оборудовано для маломобильных читателей, в частности, установлен подъемник.
В новом пространстве библиотеки выделены четыре зоны: детская с творческим уголком и абонементом, взрослый зал с местами для подключения к ресурсам Национальной электронной библиотеки, компьютерный медиазал и событийная зона с уголком для чтения.
– Особенностью дизайн-проекта является природоориентирование. Каждая зона имеет свое цветовое решение. В детском зале преобладают позитивные светло-желтые оттенки, взрослый зал покрашен в брусничный цвет, актовый зал — в серо-зеленый, а компьютерный зал — в ярко красный, чтобы стимулировать когнитивные возможности посетителей. Дополняют новое пространство оригинальные дизайнерские решения: стеллажи в виде норы, абажуры в виде шишки и гнезда, а также специально созданные для этого проекта элементы интерьера -мебель из натурального дерева и декоративные анималистические детали. Проект разрабатывали совместно с дизайнерским бюро «Метод», – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.
Сообщается, что новое пространство «ЛиС» – это не только библиотека, это информационный и культурный центр. Здесь планируется проводить дискуссионные клубы и консультационные пункты для всех вологжан.
Стать читателем новой библиотеки может любой житель Вологды не зависимо от того, в каком районе он живет.
Программа открытия библиотеки 1 октября:
- 12:00 – Торжественное открытие.
- 12:30 – «В лисьей норе» – игровая программа на детском абонементе (3+)
- 12:30 – «Моя Вологодчина» – интерактивная игра в медиазале (6+)
- 13:30 – Экспромт-театр в актовом зале (0+)
- 14:30 – «Магнитный лис» – мастер-класс в медиазале (6+)
- 18:00 – «Дюня» – спектакль театра «Под абажуром» в актовом зале (12+)
Адрес второй городской модельной библиотеки «ЛиС»: Вологда, Трактористов, 5.