Вторая модельная библиотека откроется в Вологде 1 октября

Модельная библиотека откроется 1 октября в Вологде. Это вторая по счету модельная библиотека в областной столице, первая – «Книжный экспресс» – открылась в 2019 году на улице Пролетарской.

Новое культурное пространство под названием «ЛиС» – «Литература и семья» – создано в помещении библиотеки №8 на улице Трактористов. Стать читателем новой библиотеки может любой житель Вологды не зависимо от того, в каком районе он живет.

Ремонтные работы и переоборудование проводились в рамках национального проекта «Культура». На них ушло порядка 11 млн рублей, из которых 5 млн рублей из федерального бюджета, остальные — из муниципального

Здесь не только сделан ремонт, но закуплены новая мебель и оборудование. Так, например, здесь установили новое звуковое оборудование для мероприятий, интерактивный детский стол и электронную систему выдачи книг, когда вместо бумажных читательских билетов посетителям будут выдавать пластиковые карты.

Помимо этого, пространство оборудовано для маломобильных читателей, в частности, установлен подъемник.

В новом пространстве библиотеки выделены четыре зоны: детская с творческим уголком и абонементом, взрослый зал с местами для подключения к ресурсам Национальной электронной библиотеки, компьютерный медиазал и событийная зона с уголком для чтения.

– Особенностью дизайн-проекта является природоориентирование. Каждая зона имеет свое цветовое решение. В детском зале преобладают позитивные светло-желтые оттенки, взрослый зал покрашен в брусничный цвет, актовый зал — в серо-зеленый, а компьютерный зал — в ярко красный, чтобы стимулировать когнитивные возможности посетителей. Дополняют новое пространство оригинальные дизайнерские решения: стеллажи в виде норы, абажуры в виде шишки и гнезда, а также специально созданные для этого проекта элементы интерьера -мебель из натурального дерева и декоративные анималистические детали. Проект разрабатывали совместно с дизайнерским бюро «Метод», – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Сообщается, что новое пространство «ЛиС» – это не только библиотека, это информационный и культурный центр. Здесь планируется проводить дискуссионные клубы и консультационные пункты для всех вологжан.

Стать читателем новой библиотеки может любой житель Вологды не зависимо от того, в каком районе он живет.

Программа открытия библиотеки 1 октября:

12:00 – Торжественное открытие.

12:30 – «В лисьей норе» – игровая программа на детском абонементе (3+)

12:30 – «Моя Вологодчина» – интерактивная игра в медиазале (6+)

13:30 – Экспромт-театр в актовом зале (0+)

14:30 – «Магнитный лис» – мастер-класс в медиазале (6+)

18:00 – «Дюня» – спектакль театра «Под абажуром» в актовом зале (12+)

Адрес второй городской модельной библиотеки «ЛиС»: Вологда, Трактористов, 5.

