Сотрудник вологодской транспортной полиции спас человека, упавшего под поезд

28.09.2022 [Общество]

Сотрудник вологодской транспортной полиции старший сержант Юрий Денисов спас мужчину, упавшего под поезд.

Инцидент произошёл на станции Коноша в Архангельской области. Один из пассажиров опоздал на поезд «Москва-Архангельск» и пытался заскочить в отходящий состав, сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

«50-летний мужчина попытался заскочить на поднятую подножку, но сорвался и упал под набирающий ход состав. Сотруднику транспортной полиции удалось вытащить его на платформу из-под колес поезда», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейский проводил мужчину в медпункт, чтобы удостовериться, что тот не пострадал. За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга, Юрия Денисова наградили медалью МВД России «За доблесть в службе».

Тэги: полицейский, спас, поезд, пассажиры
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