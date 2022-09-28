Мемориальную доску в память о Христофоре Леденцове открыли в Вологде на здании музыкальной школы

28.09.2022 [Культура]

Мемориальную доску в память о Христофоре Леденцове открыли накануне в Вологде на здании музыкальной школы №1. 

В этом здании ранее находилась городская дума. Христофор Леденцов сначала работал здесь гласным, а затем городским главой. Именно здесь он открыл первый в России ломбард.

Напомним, в этом году отмечается 180-летие вологодского мецената, «русского Нобеля» Христофора Леденцова (24 июля 1842, Вологда, Россия — 31 марта 1907, Женева, Швейцария).

Здание по адресу: Вологда, Советский проспект, 2 было построено купцом Колесовым в 1780-х годах. Изначально на первом этаже находилась открытая галерея с входами в лавки, второй этаж был жилым. В 1801 году купец Федор Деньгин купил этот дом по доверенности от Вологодского городского общества, после чего здание приспособили под нужды органов городского самоуправления. С 1870-х годов здесь размещалась Вологодская городская дума и городская управа. До 1917 года здесь также размещались: полицейское управление, Вологодское общество взаимного страхования от огня, первые в России городской общественный банк и городской ломбард.

В 1917 году с центрального балкона здания была провозглашена Советская власть в Вологде, после чего здесь расположился Совет депутатов и его исполнительный комитет.

Детская музыкальная школа №1 работает по этому адресу с 1970-х годов.

Также на здании имеется мемориальная доска народному артисту РСФСР, лауреату Государственных премий СССР и РСФСР, вологодскому композитору Валерию Гаврилину, которая появилась здесь в 2010 году.

Ранее NewsVo рассказывал, что минувшим летом в Вологде открыли памятник Леденцову. 

Тэги: мемориальная доска, христофор леденцов, Леденцов

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