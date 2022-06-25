Памятник Христофору Леденцову открыли на улице Зосимовской в Вологде

25.06.2022 [Культура]

Памятник меценату Христофору Леденцову открыли на улице Зосимовской в Вологде. 

Фото: https://vk.com/sergeyvoropanov

Автор бронзовой скульптуры – Вадим Кириллов. Памятник был создан на средства вологодских предпринимателей. Площадку под памятник благоустроили на средства из городского бюджета.

– В этом году мы отмечаем 180-летие вологжанина, купца, главы города, человека, который многое сделал не только для Вологды, но и для всего мира. Именно Христофор Семенович стал учредителем первого в России ломбарда, на свои средства организовал «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», – сказал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Новый памятник установлен на площадке у здания библиотеки Вологодского университета на перекрестке улиц Ленина и Зосимовской. 

– Место символичное, Христофор Семенович сам учился в этом здании бывшей Вологодской губернской мужской гимназии и поддерживал студентов и ученых, – добавил Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo рассказывал, что изначально для установки памятника предлагалось на выбор семь различных площадок. Но 44% голосов горожан были отданы за место на улице Зосимовской около университета.

Христофор Семенович Леденцов родился в 1842 году. Он окончил Вологодскую гимназию, уехал учиться сначала в Москву, затем в Кембридж. Знал восемь языков и всю свою сознательную жизнь посвятил благотворительности в области русской науки. Будучи городским головой Вологды, многое сделал для города. Именно он решил открыть ломбард в Вологде — первый в России. Он всю жизнь мечтал о деле, «которое должно коснуться самого корня человеческого существования». 

Создав при Императорском московском университете (ныне МГУ) и императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Баумана) «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», все свое громадное состояние Леденцов завещал этому Обществу.  Гранты на исследования из этих денег получали, в частности, Владимир Вернадский и Иван Павлов. Так Леденцова стали называть «русским Нобелем».

Тэги: памятник, христофор леденцов, Леденцов, открытие

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