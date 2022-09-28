Спрос и цены на товары для мобилизованных в России резко выросли после 21 сентября. Об этом сообщает издание «Известия».

– На 10–20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары, – пишут «Известия» со ссылкой на письмо депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру.

Журналисты издания ознакомились с ценами на перечисленные товары на сайтах крупнейших онлайн-ритейлеров: Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» и выяснили, что, например, комплект флисового белья на этой неделе продается по цене в 1,6 тыс. рублей, хотя еще на прошлой неделе он был на 20% дешевле. А подобный комплект с шерстью мериноса на этой неделе стоит 3,8 тыс. рублей, а на прошлой – 2,7 тыс. — то есть товар стал дороже на 40%.

Однако, к примеру, цены на фонарики, грелки и батарейки, которые также разрешается брать с собой мобилизованным, на этой неделе понизились.

Сообщается также, что повышенный спрос в связи с началом частичной мобилизации зафиксирован и на препараты и медицинские изделия первой необходимости.

По данным «Известий», из регионов поступают сообщения о двукратном удорожании некоторых товаров после 21 сентября.

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