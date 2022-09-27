В Вологде мужчина вскрыл дверь в квартиру соседа и убил его за жалобу на громкую музыку

В Вологде суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном проникновении в чужое жилище и убийстве.

Установлено, что днём 4 апреля 2022 года пьяный подсудимый в доме в Школьном переулке монтировкой взломал дверь в квартиру соседа, который ранее сделал ему замечание из-за громкой музыки, и избил его. Потерпевший пытался убежать, но споткнулся и упал в коридоре. Обвиняемый снова избил его монтировкой, а потом вытащил на улицу и оставил лежать у подъезда, не вызвав «скорую». От полученных травм мужчина скончался.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину в совершении незаконного проникновения в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица признал полностью, в совершении убийства вину признал частично, пояснил, что умысла убивать соседа у него не было», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Осуждённого приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде 42-летний мужчина ударил ножом 24-летнего соседа, который пришёл к нему пожаловаться на громкую музыку.